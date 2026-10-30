Scontro tra treni in Spagna, il racconto dell'italiano sopravvissuto: "Mia sorella è morta, non dispersa"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’incidente ferroviario avvenuto il 28 ottobre a Urda, in Spagna, ha restituito un bilancio drammatico: sono morte 69 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Uno dei sopravvissuti allo scontro tra i due treni ad alta velocità è un italiano, il 36enne Jeremías Conte Grande, che stava viaggiando insieme alla sorella Ana Martina di 33 anni. Secondo l’uomo, la congiunta non è dispersa, bensì morta.

Incidente ferroviario in Spagna, scontro tra treni: la testimonianza dell’italiano sopravvissuto

Jeremías Conte Grande si trova ricoverato all’ospedale universitario di Toledo. Vive a Torrejon de Ardoz, comune a est di Madrid, con la moglie e la figlia di tre mesi. Di nazionalità italiana, è nato in Argentina, a San Juan, e si è trasferito in Spagna, dove lavora come informatore farmaceutico.

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha raccontato la tragedia vissuta in prima persona. “Non so come sono arrivato qui, un miracolo. Soffro molto, anche se sono pieno di anestesia”, ha spiegato dall’ospedale in cui è ricoverato con problemi alla cervicale e con la scapola destra e due costole fratturate. Inoltre ha la gamba destra bendata, dalla coscia al piede.

ANSA

Jeremías si trovava su uno dei due treni coinvolti nell’incidente, il Renfe, con la sorella Ana Martina, data per dispersa. “È mia sorella – ha riferito – e per me non è dispersa. È morta. L’ultima immagine che ho, dentro il treno, prima di perdere conoscenza, è lei che non risponde quando la chiamo, non respira più”.

Jeremías Conte Grande: “Ho perso mia sorella per sempre”

Jeremías e Ana erano sulla seconda carrozza del Renfe ripartito dopo la sosta in mezzo alla campagna. Il mezzo ha centrato l’altro convoglio fermo. I ricordi di quella mattinata funesta sono orribili: “Non si può raccontare. Ho visto un treno volare sopra di me. Non so se erano le nostre carrozze dietro, se era quello che abbiamo speronato. Non so. Sono rimasto sveglio per mia sorella, la chiamavo, non c’era più”.

Il 36enne ha aggiunto di non sapere come sia uscito dal convoglio: “Quando ho capito che Ana Martina se n’era andata, ho chiuso gli occhi e li ho riaperti qui, in ospedale“.

L’uomo è certo che Ana sia deceduta ed è spezzato dal dolore. “Una sorella dolce. Non aveva figli e non la vedevo da due anni, l’ho persa per sempre”, ha dichiarato con sofferenza.

Jeremías ha ricevuto al telefono anche le condoglianze dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Voleva sapere come stavo. Gli ho detto bene, ma non è così. È venuto a trovarmi anche il re Felipe, e lo ringrazio per questo”, ha raccontato.

Il racconto della moglie Samira: “Ore senza informazioni, un incubo”

Repubblica ha anche parlato con Samira, la moglie dell’italiano sopravvissuto. “Ero a casa con la piccola e ho sentito dell’incidente dalla tv spagnola – ha riferito la donna – Sapevo che mio marito e Ana Martina erano su quel treno. Ho iniziato a telefonare a Jeremías, niente. Compulsavo il suo numero, non c’era linea”.

“Gli scrivevo. Sono rimasta quattro ore senza informazioni, un incubo. Ero gelata e guardavo la nostra figlia, poi mi hanno detto che era in ospedale a Toledo. Ho iniziato a piangere, e ringraziare”, ha concluso Samira.