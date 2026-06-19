Scontro tra treni tra Luton e Bredford vicino Londra, numerosi feriti: "Schianto improvviso, senza frenata"

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Il primo bilancio è di diversi feriti, molti dei quali immortalati con il volto insanguinato. È un primo bilancio dopo il violento scontro tra due treni tra Luton e Bredford. Un convoglio Luton Airport Express si è schiantato contro un treno rimasto fermo a causa di un guasto. Le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso.

Violento scontro tra treni tra Luton e Bredford

Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale inglese, intorno alle 17:10 (ora locale) la British Transport Police – la polizia britannica dei trasporti – ha ricevuto numerose segnalazioni su un grave incidente ferroviario avvenuto tra Luton e Bredford, a circa 80 km di distanza da Londra.

Un convoglio Luton Airport Express si è scontrato violentemente con un altro treno, rimasto fermo sui binari a causa di un guasto. Per questo motivo tutte le corse dei treni della East Midlands Railway, la compagnia ferroviaria di cui fanno parte i mezzi interessati, ha sospeso tutte le corse.

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Come apprende e riporta Ansa, sul luogo dell’incidente sono impiegate circa 30 unità di soccorso con l’apporto di diverse eliambulanze per il trasporto dei feriti più gravi.

Entrambi i treni, sia quello fermo che quello in arrivo, erano diretti a St Pancras, uno era partito da Nottingham e uno in arrivo da Corby.

Diversi i feriti dall’incidente

Il Daily Mail riporta che numerose persone sono uscite dai convoglio con i volti insanguinati e fratture, specialmente sulle gambe. Circa 50 feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Bedfordshire.

La ministra dei Trasporti Heidi Alexander ha espresso sui social la sua preoccupazione, e ha aggiunto che le autorità sono al lavoro “con la compagnia ferroviaria e i partner locali per supportare i passeggeri”.

Un testimone: “Sembrava un’esplosione”

Nel frattempo alla stampa locale arrivano le prime dichiarazioni dei testimoni. La passeggera Teresa Itabor, ascoltata dalla BBC, ha raccontato: “Quando mi sono alzata ho visto sedie ovunque, mi sembrava di essere stata in mezzo a un’esplosione“.

Ha aggiunto, inoltre, che “c’era fumo dappertutto” e che “alcune persone sputavano sangue“. La compagnia Thameslink, in una nota, ha scritto: “Se non avete ancora iniziato il vostro viaggio, non viaggiate”.

Morto il macchinista, due feriti sono gravi

Secondo un ultimo aggiornamento dal Times, un macchinista è morto a seguito dell’impatto.

Nel frattempo è ancora in corso la conta dei feriti, alcuni dei quali – almeno due, secondo Ansa – sarebbero gravi.