Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due treni si sono scontrati nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Praga. Il bilancio è di 46 persone ferite, di cui 4 in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto su un ponte ferroviario nella zona di Seifertova, nel terzo distretto della capitale ceca. I due treni viaggiavano a velocità bassa, ma a quanto pare uno dei due convogli non avrebbe rispettato un semaforo rosso.

Scontro tra due treni a Praga, 46 feriti

Lo scontro tra due treni passeggeri è avvenuto intorno alle 7 di oggi a Praga, su un ponte ferroviario sopra Seifertova, nel terzo distretto della capitale della Repubblica Ceca, nei pressi della stazione centrale. I due convogli regionali procedevano a velocità ridotta.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e diverse squadre di soccorso. Secondo una prima ricostruzione, uno dei treni avrebbe oltrepassato un segnale rosso.

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Incidente a Praga, uno dei treni non avrebbe rispettato il segnalo rosso

Il ministro dei Trasporti, Ivan Bednárik, ha precisato che non è ancora possibile stabilire se la collisione sia stata causata da un errore umano o da un problema tecnico. Sono in corso gli accertamenti. I due convogli regionali coinvolti nell’incidente erano uno proveniente da Mladá Boleslav e diretto a Praga e l’altro in partenza dalla capitale e diretto a Milovice.

Secondo le prime ricostruzioni, proprio il treno diretto a Milovice avrebbe superato un segnale rosso, nonostante il sistema di sicurezza centralizzato avesse attivato una procedura di arresto d’emergenza. I convogli si sarebbero quindi scontrati frontalmente durante la frenata.

Il ministro dei Trasporti ceco, Ivan Bednárik, ha precisato che l’ipotesi di un errore umano è ancora da verificare e che non si può escludere un guasto tecnico. L’Ispettorato ferroviario ha stimato i danni in oltre 16 milioni di corone ceche. La circolazione è tornata regolare intorno alle 13, mentre sono in corso le indagini.

Meno di un mese fa la tragedia ferroviaria in Spagna

Tra i più gravi incidenti ferroviari registrati in Europa nelle ultime settimane figura quello avvenuto il 28 ottobre in Spagna, nella provincia di Toledo, dove la collisione tra un treno ad alta velocità Renfe e un convoglio Iryo ha provocato almeno 68 morti e circa 80 feriti.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dello scontro e verificare eventuali anomalie nei sistemi di segnalamento.

Pochi giorni dopo, il 7 novembre, in Romania, 19 vagoni merci si sono messi in movimento senza controllo, scontrandosi con due locomotive. L’incidente non ha provocato feriti, mentre lo scontro avvenuto questa mattina in Repubblica Ceca ha provocato il ferimento di 46 persone.