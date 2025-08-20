Scontro tra treno passeggeri e convoglio merci a Trento, passeggeri feriti e linea del Brennero bloccata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Verso le 8:30 del mattino è avvenuto uno scontro tra due convogli ferrovieri a Trento, nella zona nord della città, dove un treno merci si è scontrato con un’altra vettura che trasportava passeggeri. Dopo i primi attimi di panico, sono intervenuti i soccorsi e le Forze dell’Ordine. Linea momentaneamente bloccata, ci sono alcuni feriti lievi.

Scontro tra treno e convoglio

Un incidente ferroviario ha avuto luogo in Trentino nella mattinata di oggi – mercoledì 20 agosto 2025 – intorno alle ore 8:30 nel territorio del comune di Trento, all’altezza del cavalcavia Caduti di Nassiriya, nella zona nord del capoluogo.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da La Repubblica¸ un treno merci si è scontrato con un’altra vettura che trasportava passeggeri.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La stazione di Trento, nei pressi della quale un treno passeggeri si è scontrato con un convoglio merci

Pare che il treno passeggeri, un Regionale, stesse procedendo regolarmente lungo la tratta quando il convoglio che trasportava merci, per cause ancora da chiarire, si sarebbe improvvisamente mosso, causando l’urto tra le vetture.

Linea bloccata a Trento

La prima conseguenza dello scontro è che l’intera circolazione sulla linea del Brennero è stata bloccata, come confermato anche dalle Ferrovie dello Stato.

“Sulla linea Verona – Brennero, dalle ore 8:15, la circolazione è sospesa tra Mezzocorona e Trento per un inconveniente sulla linea in corso di accertamenti – si legge nel comunicato di RFI – Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”.

I tecnici sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea, mentre è stato attivato un servizio navetta con bus per assistere i viaggiatori colpiti dai disagi causati dall’incidente.

Lo scontro e i feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico del 118, i tecnici delle Ferrovie dello Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Ferroviaria e la Scientifica.

Non sono stati registrati feriti gravi in seguito all’incidente, ma almeno tre persone sono rimaste contuse e hanno avuto bisogno dell’aiuto degli operatori sanitari presenti.

Una persona che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, mentre altre due persone di sarebbero recate in maniera autonoma al pronto soccorso del nosocomio cittadino.