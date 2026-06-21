Scontro Trump - Meloni, perché l'Italia non ha convocato l'ambasciatore Usa alla Farnesina: la spiegazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgia Meloni avrebbe chiesto di abbassare i toni ai suoi ministri. Secondo le indiscrezioni, non saranno presenti alla cerimonia all’ambasciata americana per i festeggiamenti del 4 luglio. Le relazioni sembrano essere messe in pausa. Ritornata in Italia, non si è ancora presentata a Palazzo Chigi. Sarà però a sorpresa al raduno degli Alpini. Nel frattempo, l’ambasciatore americano non è stato convocato alla Farnesina e questo perché Meloni è convinta delle risposte che ha dato a Donald Trump, ma soprattutto ha guadagnato visibilità dalla vicenda.

I rapporti tra Usa e Italia in “pausa”

Dopo giorni di scontro aperto, arriva il momento della calma. Secondo il Corriere della Sera, Giorgia Meloni avrebbe dato ordine ai propri ministri di abbassare i toni.

A Palazzo Chigi si monitora la situazione, i danni, ma anche i vantaggi di quanto accaduto. Il post pubblicato da Meloni, il video in cui risponde a Trump, hanno in entrambi i casi fatto un pieno di visualizzazioni e like.

Anche sulla stampa internazionale ha ottenuto consensi per il modo nel quale è riuscita a rispondere a un Donald Trump che periodicamente attacca un leader europeo. Il rischio ricadute è possibile, dopotutto il presidente americano ha un carattere vendicativo.

Le ripercussioni da parte di Trump

Si cerca quindi di mantenere la situazione in stallo. Certo, le foto di Giorgia Meloni e Donald Trump insieme e gli scambi di parole amichevoli potrebbero non tornare più.

E la preoccupazione è tutta politica e commerciale. C’è il timore che il tycoon possa pensare a delle ritorsioni, per esempio in campo economico.

Al momento Palazzo Chigi risponde che nessuno è in grado di prevedere nulla. Dietro l’angolo c’è il rischio di un aumento dei dazi per i prodotti alimentari e altri scambi economici che valgono miliardi per il nostro Paese.

La cerimonia del 4 luglio

Il primo appuntamento che inevitabilmente farà incontrare Stati Uniti e Italia è il 4 luglio, la festa dell’Indipendenza.

Dopo l’annullamento della missione a Miami in programma tra domenica e lunedì da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ora si attende una risposta per la celebrazione all’ambasciata americana in Italia.

Il governo potrebbe non partecipare alla celebrazione e quella sarebbe solo una conferma. Dopo questo appuntamento c’è poi il vertice Nato ad Ankara. Potrebbero essere presenti entrambi, oppure Trump potrebbe non partecipare.