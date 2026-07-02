Scooter non si ferma all'alt dei carabinieri, morto Massimo Ciarelli: era stato condannato per omicidio
Un uomo è morto a seguito di un inseguimento, dopo essere fuggito in scooter all'alt dei carabinieri. Si tratterebbe di Massimo Ciarelli
Un inseguimento si è concluso con un tragico incidente a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri, dando via a un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. La fuga si è conclusa con un incidente letale. Alla guida dello scooter potrebbe esserci stato Massimo Ciarelli.
- Fugge di fronte all’alt dei carabinieri
- Il tragico incidente in scooter
- La vittima sarebbe Massimo Ciarelli
- A pochi giorni da un altro tragico inseguimento
Fugge di fronte all’alt dei carabinieri
Attorno alle ore 20:00 di mercoledì 1° luglio, uno scooter non si è fermato di fronte all’alt dei carabinieri, con tragiche conseguenze.
È accaduto sulla strada statale 16 in provincia di Pescara, in Abruzzo.
Stando alle prime informazioni riportate dall’agenzia ANSA, lo scooter ha evitato l’alt a Montesilvano, dirigendosi poi in direzione nord verso la rotatoria al confine con Silvi.
Gli agenti dei carabinieri sono partiti all’inseguimento del mezzo, con l’intervento di un altro mezzo della stazione di Città Sant’Angelo.
I fuggitivi, giunti a una rotatoria, avrebbe invertito il senso di marcia e, superando alcune automobili, si sarebbero scontrati contro uno dei mezzi dell’arma che arrivava in direzione opposta.
Il tragico incidente in scooter
A seguito dello scontro, lo scooter si sarebbe schiantato al suolo. A bordo si trovavano due persone.
Ad avere la peggio è stato il conducente. Il personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente ha a lungo applicato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.
L’uomo è morto sul posto, mentre la persona che era con lui è stata trattenuta dai carabinieri.
La vittima sarebbe Massimo Ciarelli
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima sarebbe Massimo Ciarelli, 43enne di etnia rom condannato per omicidio.
Nel 2012 Ciarelli uccise Domenico Rigante, ultrà del Pescara Calcio, nel corso di una spedizione punitiva tra bande di tifosi rivali.
Il delitto avvenne in un appartamento di via Polacchi, a Pescara. Rigante fu ucciso con un colpo di pistola.
Massimo Ciarelli fu condannato a 17 anni di carcere, dopo una rimodulazione della pena che annullò l’aggravante della premeditazione.
Nel 2025 aveva ottenuto la semilibertà, con obbligo di rientro in carcere entro le ore 21:00.
La Procura di Teramo ha avviato le doverose indagini e sul luogo dell’incidente sono in corso rilievi e accertamenti.
A pochi giorni da un altro tragico inseguimento
La vicenda di Pescara arriva a pochi giorni di distanza da una analoga, avvenuta a Milano lo scorso 22 giugno.
Anche in questo caso iniziò tutto con un alt non rispettato, e un inseguimento da parte delle forze dell’ordine.
A fuggire fu un suv, preso a noleggio, alla cui guida si trovava il 27enne Genti Berisha, oggi in carcere con l’accusa di fuga pericolosa con morte come conseguenza di altro reato.
La vittima, nel caso di Milano, fu uno degli agenti all’inseguimento, Francesco Imprezzabile, 39 anni.