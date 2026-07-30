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È di migliaia di veicoli sequestrati e un imprenditore indagato il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Il provvedimento, eseguito in tutta Italia, è stato disposto per contrastare la diffusione di scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita ma privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Chi sono gli indagati e quali i reati contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto delle Fiamme Gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. L’attività investigativa ha portato all’emissione di un provvedimento di sequestro su tutto il territorio nazionale, colpendo magazzini di grossisti e rivenditori al dettaglio dove erano custoditi migliaia di scooter elettrici importati dall’estero e non conformi alle prescrizioni di legge.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti un imprenditore palermitano e una società, indagati per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. Le indagini hanno evidenziato come i veicoli, commercializzati come biciclette elettriche a pedalata assistita (note come e-bike o EPAC), fossero in realtà scooter elettrici privi della necessaria marcatura CE e quindi non sicuri per la circolazione. La documentazione presentata per l’importazione, dal 2023 ad oggi, sarebbe risultata carente e in alcuni casi falsificata, inducendo in errore gli uffici doganali competenti che hanno autorizzato lo sdoganamento di almeno 6.885 veicoli per un valore di circa 5 milioni di euro.

Come si è sviluppata l’operazione

L’operazione ha coinvolto un ampio dispiegamento di forze, con la collaborazione di diversi reparti della Guardia di Finanza su scala nazionale. I sequestri sono stati effettuati presso magazzini e punti vendita sparsi in tutta Italia, dove i veicoli erano pronti per essere immessi sul mercato. Le indagini, condotte anche con l’ausilio del Gruppo di Gioia Tauro, hanno permesso di accertare la presenza di gravi irregolarità nella documentazione tecnica dei mezzi, tra cui l’assenza di disegni complessivi, schemi dei circuiti di comando, valutazioni dei rischi e relazioni sulle prove di sicurezza.

Perché i veicoli erano pericolosi e non conformi

Le biciclette a pedalata assistita, secondo la normativa europea, devono essere dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 Watt e la cui alimentazione si interrompe quando il ciclista smette di pedalare o si raggiungono i 25 km/h. I mezzi sequestrati, invece, erano spesso oggetto di modifiche che ne alteravano le caratteristiche tecniche, consentendo la circolazione senza targa e omologazione. Questo li rendeva non solo non conformi alle direttive europee e nazionali, ma anche pericolosi per la salute dei consumatori e per la sicurezza pubblica, come dimostrato dall’incidenza di tali veicoli nei sinistri stradali.

Il fenomeno e le segnalazioni

L’indagine ha preso spunto anche dalle numerose segnalazioni arrivate da associazioni di categoria, cittadini, enti pubblici e mass media, che hanno denunciato l’uso caotico e fuori controllo di scooter illegali nelle principali arterie stradali e pedonali di Palermo e delle maggiori città metropolitane italiane. Questi mezzi sono spesso guidati da ragazzi molto giovani o da adulti privi di patente, e talvolta utilizzati per commettere crimini, approfittando della possibilità di circolare senza targa e senza assicurazione, in violazione del Codice della Strada.

Il sequestro dei veicoli rappresenta un importante intervento di tutela per i consumatori, che rischiavano di acquistare prodotti non sicuri e privi delle garanzie previste dalla legge. L’operazione mira anche a garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori economici, contrastando la diffusione di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare eventuali violazioni amministrative alle disposizioni del Codice del Consumo, in particolare per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette attuate tramite siti internet e social network.

Il ruolo delle autorità e la tutela della sicurezza

L’azione della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, conferma l’impegno delle istituzioni nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. L’obiettivo è quello di proteggere i consumatori e garantire un mercato competitivo e trasparente.

La situazione attuale e le prospettive

Il provvedimento di sequestro è attualmente in corso di esecuzione su tutto il territorio nazionale. I veicoli oggetto dell’indagine non potranno circolare sulle strade italiane poiché non conformi alle normative vigenti. L’operazione rappresenta un segnale forte contro la diffusione di mezzi non sicuri e a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

IPA