Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e 34 kilogrammi di cocaina sequestrati; questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Empoli a Fucecchio, dove è stata individuata e smantellata una vera e propria fabbrica di droga. L’intervento, avvenuto il 19 dicembre, ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino destinato alla produzione e raffinazione di sostanze stupefacenti, con un valore stimato sul mercato di oltre 700 mila euro.

L’operazione a Fucecchio

L’operazione è stata il risultato di un’attività di osservazione e controllo svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli. I militari, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un cittadino albanese residente a Fucecchio. Questo ha spinto gli investigatori ad approfondire la situazione con una perquisizione nei locali di pertinenza della casa.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto nei locali retrostanti all’abitazione una vera e propria raffineria di cocaina. All’interno sono stati trovati numerosi panetti di droga per un totale di 34 kilogrammi, insieme a strumenti e materiali utilizzati per la produzione e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tra questi vasche, bilance di precisione, presse, un forno, pompe, macchine per il sottovuoto, buste e sostanze per il taglio, oltre a rilevatori di microspie, segno di una struttura organizzata e attrezzata per la lavorazione della droga.

Gli arrestati e le accuse

L’operazione ha portato all’arresto di quattro persone: un cittadino albanese nato nel 1972 e tre cittadini colombiani, rispettivamente nati nel 1967, 1968 e 2003. Tutti sono stati fermati con l’accusa di detenzione, produzione e raffinazione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Firenze i quattro sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP.

Il valore della droga sequestrata

La quantità di cocaina sequestrata, pari a 34 chili, avrebbe potuto fruttare oltre 700.000 euro una volta immessa sul mercato dello spaccio.

Il laboratorio scoperto era dotato di tutte le attrezzature necessarie per la lavorazione e il confezionamento della droga, confermando la presenza di una struttura ben organizzata e in grado di produrre ingenti quantità di sostanza stupefacente.

Il contesto territoriale e il contrasto allo spaccio

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Empoli si inserisce in un più ampio contesto di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Fucecchio (Firenze) e nelle aree limitrofe. Il sequestro di una quantità così rilevante di cocaina rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel traffico di droga sul territorio.

IPA