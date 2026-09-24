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Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro preventivo di crediti d’imposta per un valore di 152.959.525,45 euro. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, è stato adottato per impedire l’ulteriore circolazione di crediti generati illecitamente tra il 2021 e il 2024 attraverso false attestazioni di lavori edilizi mai eseguiti o solo parzialmente realizzati nell’ambito del Superbonus 110%.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e ha coinvolto i militari del Comando Provinciale. Le indagini hanno permesso di accertare che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, due società riconducibili a un unico centro d’interessi hanno generato in modo illecito crediti d’imposta formalmente riferiti a interventi edilizi agevolati dal cosiddetto “Superbonus 110%”.

L’analisi della documentazione tecnica e i riscontri effettuati sui 64 cantieri hanno evidenziato che molti dei lavori dichiarati non erano mai stati eseguiti, oppure risultavano solo parzialmente completati, nonostante fossero stati falsamente asseverati come conclusi.

Una volta creati, i crediti d’imposta venivano inseriti nel circuito delle cessioni previsto dalla normativa sul Superbonus 110%. Successivamente, tali crediti venivano monetizzati attraverso il trasferimento a soggetti acquirenti attivi su tutto il territorio nazionale. In questo modo, crediti formalmente collegati a lavori edilizi mai realizzati o solo parzialmente eseguiti assumevano una parvenza di regolarità, consentendo il loro utilizzo in compensazione o l’ulteriore cessione.

Il sequestro preventivo e le misure adottate

Accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo impeditivo dei crediti d’imposta ritenuti illecitamente generati e ancora presenti nei cassetti fiscali delle società coinvolte. Il valore complessivo del sequestro ammonta a 152.959.525,45 euro. L’obiettivo della misura è impedire l’ulteriore circolazione, cessione o compensazione dei crediti oggetto di indagine, tutelando così l’Erario da ulteriori danni.

Il contesto: il Superbonus 110% e i controlli

Il caso evidenzia l’attenzione delle autorità nei confronti delle possibili irregolarità legate al Superbonus 110%, una misura introdotta per incentivare la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici. L’illecita generazione di crediti d’imposta attraverso false attestazioni rappresenta una forma di frode fiscale che rischia di compromettere la finalità stessa dell’agevolazione e di arrecare un grave danno alle casse pubbliche.

Le indagini proseguono

Le indagini della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Napoli proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare tutti i soggetti coinvolti nella complessa rete di cessioni dei crediti d’imposta. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi e nella tutela dell’interesse pubblico.

IPA