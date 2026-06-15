Scoperta a Prato una banca fantasma in grado di muovere milioni di euro non tracciabili per droga, il video
Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l’anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico ‘hawala‘ noto in Cina come ‘chop-shop‘ che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il gip ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.