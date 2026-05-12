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È di 7 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino contro una società edile e 4 professionisti, accusati di aver generato crediti d’imposta fittizi tramite condotte fraudolente legate al Superbonus 110%. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa ai danni dello Stato.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie agli approfondimenti investigativi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. L’indagine si è concentrata su una società edile del capoluogo piemontese, sospettata di aver emesso fatture per operazioni inesistenti relative a lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio cittadino. Questi lavori, secondo l’ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realmente eseguiti.

Il meccanismo della frode: crediti d’imposta fittizi e false attestazioni

Al centro della vicenda vi è la generazione di crediti d’imposta fittizi, ottenuti tramite l’emissione di fatture per lavori mai realizzati. La società edile avrebbe potuto avvalersi della collaborazione di 4 professionisti – due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli Nord – incaricati di curare le pratiche edilizie, la progettazione, la direzione dei lavori e il rilascio delle necessarie asseverazioni e visti di conformità. Grazie a false attestazioni e documentazione mendace, la società ha potuto costituire, solo su carta, i presupposti per la generazione e l’attribuzione fraudolenta dei crediti di imposta.

Le responsabilità contestate e i reati ipotizzati

Le responsabilità per gli illeciti rilevati riguardano l’amministratore di fatto della società e i 4 professionisti coinvolti. A loro carico sono stati contestati, a vario titolo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Anche la società edile è stata chiamata a rispondere delle responsabilità correlate ai reati commessi a suo vantaggio.

Il ruolo dei professionisti e la dinamica degli illeciti

I professionisti coinvolti avrebbero fornito false asseverazioni circa l’avvenuta esecuzione dei lavori, consentendo alla società di costituire i presupposti per la generazione dei crediti d’imposta. Inoltre, avrebbero rilasciato visti di conformità mendaci e trasmesso all’Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria per il riconoscimento del Superbonus 110% sotto forma di sconto in fattura. I crediti così ottenuti sono stati in parte ceduti a terzi e in parte trattenuti dalla società per successive compensazioni fiscali.

La reazione del condominio e l’intervento della magistratura

I condomini del complesso immobiliare coinvolto sono stati indotti a stipulare un contratto di appalto per lavori da concludersi entro il 31 dicembre 2023, con la promessa di interventi “a costo zero” grazie allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Tuttavia, la mancata realizzazione dei lavori e l’aumento sproporzionato dei costi hanno spinto il condominio ad avviare iniziative giudiziarie. La magistratura, raccolti gli elementi probatori, ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni della società e degli indagati, per un valore complessivo di 7 milioni di euro.

L’esecuzione del sequestro e la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

L’esecuzione del provvedimento cautelare è stata curata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, che ha ricostruito con precisione i crediti d’imposta ancora nella disponibilità della società. L’operazione si è svolta in stretto raccordo con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, permettendo di sottoporre a vincolo cautelare crediti per un importo pari all’intero profitto illecito contestato.

Il contesto: il contrasto alle frodi sui bonus edilizi

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nell’ambito delle funzioni di contrasto alle frodi finalizzate all’ottenimento illecito di erogazioni pubbliche, in particolare attraverso l’abuso delle agevolazioni emergenziali come il Superbonus 110%. Queste condotte, sottolinea la Guardia di Finanza, possono incidere negativamente sui livelli di spesa pubblica e compromettere l’efficacia delle misure di rilancio economico post-pandemia.

IPA