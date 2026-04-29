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Sequestrati oltre 8.000 litri di vino nella provincia di Agrigento dalla Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’ICQRF Sicilia, che hanno agito per contrastare le frodi nel settore agroalimentare e, in particolare, nella filiera vitivinicola.

Controlli congiunti nel settore vitivinicolo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nelle ultime settimane i militari del Comando Provinciale di Agrigento e gli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia hanno intensificato le attività di verifica su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo principale è stato quello di individuare pratiche illecite nella commercializzazione di vini a denominazione d’origine, con particolare attenzione all’illecita rivendicazione di marchi DOP e IGP, all’utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa attestazione della provenienza geografica dei prodotti.

La scoperta della cantina abusiva a Palma di Montechiaro

Uno degli interventi più significativi ha riguardato un’azienda agricola situata a Palma di Montechiaro, dove è stata individuata una cantina completamente abusiva. L’opificio clandestino, privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria necessaria per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinate al commercio, non rispettava nemmeno i requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente. Per queste ragioni, i locali sono stati dichiarati non idonei all’attività e ne è stata disposta l’immediata chiusura.

Sequestro di oltre 8.000 litri di vino senza tracciabilità

Nel corso dell’operazione congiunta, i finanzieri della Tenenza di Licata e gli ispettori dell’ICQRF Sicilia hanno proceduto al sequestro di oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato. Tutto il prodotto era completamente privo di tracciabilità e delle certificazioni d’origine richieste dalla legge. A seguito di queste irregolarità, sono state contestate le relative violazioni amministrative ai responsabili dell’azienda.

Un modello operativo efficace per la tutela del Made in Italy

L’operazione, che ha coinvolto l’intera provincia di Agrigento, ha confermato l’efficacia del modello operativo adottato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’ICQRF. L’unione tra capacità investigativa e competenze tecnico-ispettive ha permesso di garantire la tutela delle denominazioni di origine, la leale concorrenza tra le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

IPA