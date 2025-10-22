Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due denunce a Campobasso, Le forze dell’ordine hanno smantellato una centrale di spaccio nel quartiere CEP. Un giovane straniero è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio e favoreggiamento. L’operazione è stata condotta dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e si è conclusa con il sequestro di 600 grammi di droga tra cocaina e hashish.

Le indagini e le segnalazioni dei cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nei giorni scorsi, quando alcuni residenti hanno segnalato un insolito via vai nei pressi di un garage situato nel quartiere CEP di Campobasso. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi predisposto specifici servizi di osservazione e controllo per verificare la fondatezza delle informazioni ricevute.

Dai numerosi controlli effettuati nella zona, è emerso che il garage veniva utilizzato come base operativa per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La centrale era gestita da due giovani cittadini stranieri, entrambi residenti nel capoluogo molisano da diversi anni.

L’operazione e l’arresto

Il definitivo riscontro alle indagini è arrivato nel pomeriggio del 14 ottobre, quando uno dei soggetti coinvolti nell’attività di spaccio è stato sorpreso dagli agenti mentre cedeva cocaina a una giovane tossicodipendente. Accortosi della presenza della polizia, il giovane ha tentato la fuga, avvisato dalla ragazza stessa dell’arrivo degli agenti.

La fuga è durata solo pochi minuti: grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli operatori, lo spacciatore è stato bloccato e tratto in arresto poco dopo.

Il sequestro della droga

Durante la successiva perquisizione all’interno del garage, i poliziotti hanno rinvenuto circa 600 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in 200 grammi di cocaina purissima e 400 grammi di hashish. La droga, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio nel capoluogo, con un valore stimato di circa 50mila euro sul mercato illecito.

Le denunce e il ruolo dei complici

Oltre all’arresto dello spacciatore, l’operazione ha portato all’identificazione e alla denuncia del suo complice, un altro giovane straniero che gestiva il deposito e che è stato trovato in possesso delle chiavi del locale. Messo di fronte alle prove raccolte dagli agenti, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità.

È stata inoltre denunciata a piede libero la giovane tossicodipendente che aveva favorito la fuga dello spacciatore, accusata di favoreggiamento.

