Nove persone sono state denunciate a Caserta per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme al Commissariato di P.S. di Maddaloni e al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, e hanno portato alla luce gravi irregolarità in una discoteca e in un bar della provincia. Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, in collaborazione con il personale del Commissariato di P.S. di Maddaloni e il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, ha concluso una complessa attività di indagine che ha portato alla denuncia di nove persone. I soggetti sono accusati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, omesso avviso di riunione in luogo pubblico ed esercizio abusivo dell’attività di buttafuori senza la necessaria licenza amministrativa.

Discoteca sotto accusa: eventi senza autorizzazione

L’indagine ha avuto origine da un’attenta attività di polizia giudiziaria, durante la quale è stato scoperto che in una nota discoteca di Caserta si sono svolti, in diverse serate, eventi danzanti con la partecipazione di artisti musicali e DJ. Tali manifestazioni sono state organizzate senza che fosse mai stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione prevista dalla legge per i locali di pubblico spettacolo.

La presenza di centinaia di ragazzi di giovane età ha reso ancora più grave la situazione, poiché la sicurezza degli avventori è stata affidata a un servizio di buttafuori gestito da una società priva di licenza. Questa ulteriore violazione ha aggravato la posizione dei responsabili del locale.

Denunce e conseguenze per i responsabili

Per tutte le violazioni riscontrate, i titolari e i responsabili della discoteca sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente. Le accuse riguardano la gestione abusiva di eventi pubblici e l’esercizio non autorizzato dell’attività di buttafuori, oltre all’omesso avviso di riunione in luogo pubblico. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come tali comportamenti mettano a rischio la sicurezza dei partecipanti e rappresentino una grave violazione delle norme a tutela dell’ordine pubblico.

Sospensione della licenza a un bar di Castel Volturno

Parallelamente, nei giorni scorsi, il Questore di Caserta, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Mondragone, ha disposto la sospensione della licenza di un bar situato a Castel Volturno. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di diversi controlli effettuati dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mondragone.

Durante questi controlli, è stata più volte riscontrata la presenza di soggetti pregiudicati e già noti alle forze di polizia all’interno del locale. Gli elementi raccolti hanno evidenziato una situazione di potenziale pericolo per l’ordine pubblico, rendendo necessaria la temporanea chiusura del bar per prevenire ulteriori rischi.

