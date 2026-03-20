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Eseguiti numerosi controlli e sequestri di prodotti petroliferi dalla Guardia di Finanza nella provincia di Udine, dove sono stati individuati trasporti di idrocarburi introdotti in Italia in evasione delle accise e dell’IVA. L’azione, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, è stata finalizzata a contrastare le frodi nel settore dei carburanti, con particolare attenzione ai rischi per l’ambiente e la sicurezza stradale.

Controlli intensificati sui trasporti di prodotti petroliferi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, negli ultimi mesi il Comando Provinciale di Udine ha rafforzato le attività di monitoraggio sui trasporti di prodotti petroliferi provenienti sia da Paesi dell’Unione Europea che extra-UE. L’attenzione si è concentrata sui carichi considerati a più alto rischio, in relazione alla possibile introduzione nel territorio nazionale di idrocarburi in evasione delle accise e dell’IVA.

Documentazione irregolare e controlli sui mezzi

I veicoli sottoposti a verifica sono risultati accompagnati da documenti che attestavano genericamente il trasporto di olio lubrificante, proveniente dall’est Europa e destinato a clienti con sedi sparse su tutto il territorio italiano. Tuttavia, le successive analisi hanno sollevato dubbi sulla reale natura dei prodotti trasportati.

Analisi tecniche e scoperta della frode

Attraverso l’impiego di spettrofotometri ad infrarossi, strumentazione in dotazione ai Reparti della Guardia di Finanza, è stato possibile accertare che i prodotti trasportati presentavano caratteristiche chimiche assimilabili a benzina o gasolio, entrambi idonei all’autotrazione. Di conseguenza, tali idrocarburi sono stati considerati introdotti sul territorio nazionale in evasione delle accise e dell’IVA, configurando una vera e propria frode fiscale.

Operazione coordinata e risultati raggiunti

Sotto la supervisione dell’Autorità Giudiziaria, i finanzieri dei Reparti della provincia friulana – Gruppo Udine, Compagnie di Tolmezzo e Tarvisio – hanno proceduto a una serie di interventi mirati. Le attività hanno permesso di individuare e bloccare i trasporti sospetti, sequestrando i prodotti petroliferi irregolari e avviando le indagini per ricostruire l’intera filiera illecita.

Impatto economico e rischi per la collettività

I risultati ottenuti testimoniano l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi nel settore delle accise, fenomeno che provoca gravi danni alle casse dello Stato e altera le regole della libera concorrenza. Inoltre, la presenza di prodotti energetici chimicamente alterati può comportare rischi significativi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale.

Proseguimento delle indagini e tutela dei cittadini

Le indagini sono tuttora in corso, con l’obiettivo di ricostruire l’intera rete responsabile della frode. La Guardia di Finanza ribadisce il proprio ruolo di tutela dei cittadini e del mercato, sottolineando che ogni attività viene svolta nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva che ne accerti la colpevolezza.

IPA