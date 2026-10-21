Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza ha smantellato la “banca occulta” della criminalità organizzata in un’operazione che ha portato a 30 arresti e che vede coinvolti esponenti di ‘ndrangheta, camorra e la cosiddetta “Quarta mafia” (la criminalità organizzata foggiana). Scoperti oltre 110 milioni di euro di fatture false e riciclaggio internazionale da 68 milioni di euro tramite criptovalute. Eseguiti oltre 30 arresti e sequestri per 21 milioni di euro. Arresti anche in Spagna e in Svizzera e perquisizioni in varie provincie italiane, con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “AntiTerrorismo Pronto Impiego” del Corpo.

La banca occulta della mafia nel Milanese, 30 arresti e sequestri per 21 milioni

Una banca clandestina al servizio della criminalità organizzata, nascosta dietro la facciata di una società di autonoleggio nel Milanese. Sarebbe stata questa la struttura utilizzata per movimentare e riciclare i capitali di narcotrafficanti, evasori fiscali e truffatori informatici, anche attraverso il ricorso alle criptovalute. L’operazione della Guardia di finanza ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 30 indagati, 16 dei quali condotti in carcere e 14 sottoposti agli arresti domiciliari. Disposto anche il sequestro preventivo di beni per oltre 21 milioni di euro.

Blitz tra Milano, Monza, Spagna e Svizzera

Il sequestro preventivo riguarda contanti, disponibilità su conti correnti, criptovalute, imbarcazioni, gioielli e orologi di lusso. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e dal Gruppo di Monza, avrebbero permesso di individuare a Pero, nel Milanese, una struttura finanziaria clandestina utilizzata per trasferire ingenti somme di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali.

‘Ndrangheta, Casalesi e complici cinesi e albanesi

Secondo l’ipotesi investigativa, dietro la società di autonoleggio avrebbe operato una vera e propria banca occulta riconducibile a tre cittadini italiani ritenuti vicini ad ambienti della ‘ndrangheta crotonese e del clan dei Casalesi. La struttura avrebbe potuto contare anche sul sostegno di complici cinesi e albanesi.

L’organizzazione avrebbe offerto servizi di underground banking, consentendo a trafficanti di droga ed evasori fiscali di trasferire denaro senza passare attraverso i normali canali finanziari. Gli investigatori contestano un sistema nel quale sarebbero state utilizzate fatture per operazioni inesistenti per oltre 110 milioni di euro, mentre altri 68 milioni sarebbero stati trasferiti all’estero.

Il meccanismo del riciclaggio tra società fittizie e criptovalute

Il sistema si sarebbe articolato in quattro fasi. Inizialmente, il denaro contante proveniente dal narcotraffico e dagli illeciti fiscali sarebbe stato raccolto da intermediari cinesi e calabresi. Le somme sarebbero poi confluite in una rete di società cartiere, intestate a prestanome in Lombardia e Campania, che avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di imprese compiacenti attive nei settori dell’edilizia e della logistica.

I bonifici destinati alle società fittizie sarebbero stati successivamente restituiti agli imprenditori, trattenendo commissioni comprese tra il 2% e il 5%. Le somme rimaste sui conti delle società sarebbero state trasferite su conti esteri in Lussemburgo, Lituania e Germania e, in seguito, convertite in criptovalute su portafogli digitali riconducibili all’organizzazione.

Lo stesso circuito sarebbe stato utilizzato anche per riciclare i proventi di truffe informatiche e operazioni di phishing, facendo confluire nella rete finanziaria clandestina denaro proveniente da differenti attività illecite.

Il dipendente del Tribunale, l’avvocato e l’ex finanziere

Tra le persone coinvolte nell’inchiesta figurano anche un dipendente del Tribunale di Milano, un avvocato e un ex appartenente alla Guardia di finanza. Il dipendente del Tribunale è accusato di aver effettuato, con la complicità del legale, accessi abusivi ai sistemi informatici per informare i vertici del presunto sodalizio sugli sviluppi delle indagini.

L’ex finanziere, non più in servizio, avrebbe invece ricevuto denaro da un indagato cinese in cambio di informazioni riservate e della promessa di agevolazioni relative a cartelle esattoriali. Gli episodi contestati avrebbero quindi consentito agli investigatori di approfondire anche presunte condotte di corruzione e infedeltà.

“L’operazione testimonia l’impegno di questo ufficio di procura e della Guardia di finanza nel colpire la penetrazione silente della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale”, si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola. Il magistrato ha richiamato anche il ricorso a strumenti finanziari illegali gestiti attraverso moderne tecnologie fintech.

I fondi per i detenuti mafiosi, le armi e i veicoli

Una parte dei proventi illeciti sarebbe stata destinata al sostegno di organizzazioni mafiose, tra cui la ‘ndrangheta e la Società foggiana, conosciuta anche come “Quarta mafia”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il denaro sarebbe servito anche a sostenere esponenti della ‘ndrangheta detenuti, attraverso una sorta di fondo di solidarietà interno agli ambienti criminali.

I guadagni avrebbero inoltre finanziato la fornitura di armi e veicoli a persone ritenute vicine all’associazione. Alla struttura viene contestato il reato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.