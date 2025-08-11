Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 300 piante di marijuana distrutte il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Cardeto. Un uomo è stato sorpreso mentre curava una vasta piantagione nascosta tra la vegetazione delle montagne reggine, individuata grazie a una ricognizione aerea e a un appostamento mirato. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Cardeto, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nell’ambito delle attività di contrasto alla coltivazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta della piantagione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia impegnata in una ricognizione aerea ha notato, sulle pendici di un’altura in una zona impervia del territorio di Cardeto, un’estesa area ricoperta da piante sospette. L’area, difficilmente accessibile da terra, ha subito attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno deciso di approfondire i controlli con un servizio di osservazione e appostamento.

L’appostamento e l’arresto

Nei giorni successivi, i militari hanno organizzato un’attività di monitoraggio dell’area, attendendo il momento opportuno per intervenire. Durante uno di questi appostamenti, un uomo è stato sorpreso mentre si prendeva cura delle piante, impegnato a cimare le infiorescenze di canapa indiana. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’uomo e di procedere con le verifiche sulla piantagione.

La piantagione: numeri e dettagli

Sul posto sono state rinvenute 300 piante di canapa indiana, tutte in piena infiorescenza e pronte per la raccolta. Secondo gli inquirenti, una volta lavorato, il quantitativo avrebbe potuto generare un notevole guadagno nel mercato illecito degli stupefacenti. Dopo aver prelevato alcuni campioni per le analisi di rito, i Carabinieri hanno provveduto alla distruzione dell’intera piantagione, impedendo così che la sostanza potesse essere immessa sul mercato.

L’uomo trasferito in carcere

Al termine delle operazioni, l’uomo fermato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Arghillà, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, nei suoi confronti vige il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Il contesto: contrasto alla droga nelle aree interne

L’operazione condotta dai Carabinieri conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrastare la coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni che spesso trovano terreno fertile nelle zone più isolate e difficili da raggiungere dell’entroterra calabrese. Le attività di controllo, anche tramite l’impiego di mezzi aerei e squadre specializzate come lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, rappresentano uno strumento fondamentale per individuare e neutralizzare le coltivazioni illegali che alimentano il mercato della droga.

Il ruolo delle forze speciali

Lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” è una delle unità di élite dell’Arma, specializzata in operazioni in territori impervi e difficilmente accessibili. Il loro supporto si è rivelato decisivo anche in questa occasione, consentendo di localizzare la piantagione e di intervenire in sicurezza, nonostante le difficoltà logistiche legate alla morfologia del territorio.

Le strategie di occultamento delle piantagioni

Negli ultimi anni, le organizzazioni criminali hanno affinato le tecniche di occultamento delle coltivazioni di marijuana, scegliendo spesso aree montane o boschive per sfuggire ai controlli. Tuttavia, grazie all’impiego di tecnologie avanzate e alla collaborazione tra diverse articolazioni dell’Arma, è stato possibile individuare e smantellare numerose piantagioni anche in zone particolarmente difficili da raggiungere.

Il valore economico della droga sequestrata

Il sequestro e la distruzione delle 300 piante di canapa indiana rappresentano un duro colpo per il mercato illecito degli stupefacenti nella zona. Secondo le stime degli investigatori, il raccolto avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro una volta immesso sul mercato, alimentando così le casse delle organizzazioni criminali attive nel settore.

La prevenzione e il controllo del territorio

L’operazione di Cardeto si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri in tutta la provincia di Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di contrastare in modo efficace la diffusione delle coltivazioni illegali e di tutelare la sicurezza dei cittadini, anche nelle aree più remote.

La collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma

Il successo dell’operazione è stato possibile grazie alla sinergia tra la Stazione di Cardeto e lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, che hanno unito le rispettive competenze per portare a termine l’intervento. La collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma si conferma un elemento chiave nella lotta alla coltivazione e allo spaccio di droga.

Il principio di presunzione di innocenza

È importante ricordare che, come previsto dalla normativa vigente, per l’uomo arrestato vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e per individuare eventuali complici coinvolti nella gestione della piantagione.

Conclusioni

L’operazione condotta nei giorni scorsi rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti e alla coltivazione illegale di marijuana. Grazie all’utilizzo di mezzi tecnologici e alla professionalità degli operatori, è stato possibile individuare e smantellare una piantagione che avrebbe potuto alimentare il mercato della droga nella provincia di Cardeto.

