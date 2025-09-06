Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

100 piante di marijuana sequestrate e una vasta area boschiva bonificata a Cetraro, comune in provincia di Cosenza. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Questura, con l’obiettivo di contrastare la coltivazione illegale di cannabis nella zona. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e agricoltori, che avevano notato movimenti sospetti nelle aree montane circostanti il Comune di Cetraro.

Le indagini e la collaborazione tra Procura e Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo che la Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, ha stretto un accordo di collaborazione con la Questura per intensificare i controlli nelle zone rurali dell’hinterland di Cetraro. Gli agenti della Squadra Mobile hanno così organizzato una serie di servizi mirati, concentrandosi sulle aree boschive e montane, spesso difficili da raggiungere e ideali per attività illecite come la coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

La scoperta della piantagione

Le attività di controllo si sono svolte prevalentemente nelle ore notturne, con l’obiettivo di sorprendere eventuali responsabili e aggirare i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole installate a protezione dell’appezzamento. Dopo diverse ore di ricerche, gli agenti hanno individuato una vasta piantagione di marijuana, composta da circa 100 piante di cannabis indica, distribuite su un ampio terreno. Le piante, che presentavano un’altezza compresa tra 2 metri e 1 metro e cinquanta centimetri, si trovavano in ottimo stato vegetativo, curate e regolarmente irrigate.

Il sequestro e la distruzione della marijuana

Oltre alle piante, la Polizia ha proceduto al sequestro di tutta la strumentazione utilizzata per l’irrigazione e la manutenzione della coltivazione. Secondo le stime degli investigatori, il materiale sequestrato, se immesso sul mercato dopo la lavorazione, avrebbe potuto generare profitti illeciti per circa 300.000 euro. In accordo con l’Autorità giudiziaria, la piantagione è stata immediatamente distrutta tramite combustione sul posto, per evitare qualsiasi rischio di recupero e successiva immissione della droga sul mercato.

Le indagini in corso per individuare i responsabili

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili dei reati legati alla coltivazione e al potenziale spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità legata al traffico di droga nell’area di Cetraro, grazie anche alla collaborazione tra cittadini, autorità giudiziarie e forze di polizia.

Il valore economico della piantagione sequestrata

Secondo le stime fornite dagli investigatori, la piantagione avrebbe potuto fruttare circa 300.000 euro se la marijuana fosse stata immessa sul mercato. Questo dato evidenzia l’entità del danno economico inferto alle organizzazioni criminali locali e l’importanza delle attività di prevenzione e contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine.

Il ruolo delle segnalazioni dei cittadini

L’operazione è stata resa possibile anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e agricoltori, che hanno notato movimenti insoliti nelle aree rurali e hanno prontamente informato le autorità. Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati legati alla droga.

La distruzione della piantagione

In linea con le disposizioni dell’Autorità giudiziaria, la piantagione è stata distrutta direttamente sul posto mediante combustione. Questa procedura, oltre a garantire l’immediata eliminazione della sostanza stupefacente, impedisce qualsiasi tentativo di recupero da parte dei responsabili e rappresenta una misura efficace per contrastare la diffusione della droga sul territorio.

La posizione degli indagati

Al momento, le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti i nomi dei possibili responsabili. Si ricorda che, come previsto dalla legge, ogni indagato deve essere considerato presunto innocente fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili all’identificazione e alla successiva denuncia dei soggetti coinvolti.

