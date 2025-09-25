Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coltivazione illegale di canapa indiana è stata individuata e sequestrata dalla Polizia di Stato nel territorio di Centuripe il 20 agosto. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e della Squadra Mobile della Questura di Enna, ha permesso di prevenire l’immissione sul mercato di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di servizi mirati al contrasto e alla prevenzione dei reati legati alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno localizzato una piantagione di canapa indiana abilmente nascosta tra la vegetazione, in una zona rurale isolata e difficilmente accessibile del comune di Centuripe.

L’operazione di polizia: come si è svolta

Il 20 agosto, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Enna, ha condotto un’attenta attività di osservazione e controllo del territorio. Grazie a queste indagini, è stato possibile individuare l’area destinata alla coltivazione di canapa indiana, ben mimetizzata tra la fitta vegetazione di una zona rurale. L’intervento tempestivo degli operatori ha portato al sequestro delle piante, che si trovavano in uno stato avanzato di crescita e che, secondo le ricostruzioni, sarebbero state destinate al mercato illecito degli stupefacenti.

Il contesto: una minaccia per la salute pubblica

Le piante sequestrate avrebbero potuto generare un potenziale danno rilevante per la salute pubblica e per la sicurezza del territorio. L’operazione ha impedito che il “raccolto” venisse immesso nella rete di distribuzione clandestina, interrompendo così un’attività criminale che avrebbe potuto produrre significativi profitti illeciti. Il sequestro rappresenta un importante risultato nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini in corso

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti investigativi per identificare i responsabili della coltivazione e ricostruire l’intera filiera del traffico illecito. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire a chi abbia organizzato e gestito la piantagione, nonché per comprendere le modalità di distribuzione della sostanza sul territorio.

IPA