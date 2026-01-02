Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini, padre e figlio, sono stati arrestati a Brindisi per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella tarda mattinata del 27 dicembre, ha portato al sequestro di una piantagione indoor di marijuana e hashish allestita nell’abitazione dei due. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi.

L’operazione della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Brindisi, supportata dai cinofili della Polizia di Frontiera, ha effettuato specifici controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata disposta dal Questore nell’ambito di un piano mirato a colpire il traffico di droga nella città.

La scoperta della piantagione indoor a Brindisi

Le indagini hanno condotto gli agenti all’abitazione di due uomini, rispettivamente di 51 anni e 26 anni, padre e figlio, entrambi incensurati. Gli investigatori avevano ricevuto informazioni secondo cui nell’appartamento fosse stata allestita una piantagione “indoor” di marijuana, destinata al mercato illegale della droga.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: sono state trovate 2 grow box equipaggiate con lampade e termometri, 12 piante di marijuana di varie dimensioni, 32,72 grammi di infiorescenze di marijuana, 1,66 grammi di hashish e 36,88 grammi di semi. Inoltre, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arresto

A seguito del rinvenimento del materiale illecito i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

Il contrasto allo spaccio di droga in città

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, che vede impegnate le forze dell’ordine sul territorio.

Il sequestro della piantagione indoor e l’arresto dei due uomini rappresentano un ulteriore risultato nel contrasto allo spaccio di droga nella città di Brindisi.

IPA