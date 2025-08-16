Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone arrestate e oltre 10,2 kg di marijuana sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadriglia Carabinieri di Iloghe a Loculi. L’azione, portata avanti nei giorni scorsi, è stata resa possibile grazie a un monitoraggio prolungato e a servizi di osservazione discreta nelle campagne circostanti, finalizzati a contrastare la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Operazione sotto copertura tra la macchia mediterranea

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento è stato il risultato di una serie di controlli e rastrellamenti quotidiani effettuati dai militari delle Squadriglie, specializzati nel muoversi e mimetizzarsi tra la vegetazione tipica della zona. Questi servizi, spesso svolti in condizioni ambientali difficili e in aree impervie, hanno permesso di individuare e monitorare un terreno sospetto, dove si sospettava fosse in corso una coltivazione illecita di marijuana.

Quasi 400 piante di canapa scoperte e sequestrate

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno accertato che gli indagati avevano messo a dimora quasi 400 piante di canapa, ciascuna alta circa 1 metro. Le analisi di laboratorio hanno poi stabilito che il principio attivo della sostanza era pari al 2,89 %, confermando la destinazione della coltivazione alla produzione di droga. Il sequestro delle piante rappresenta uno dei risultati più significativi ottenuti recentemente nella lotta contro la produzione illegale di stupefacenti nella zona.

Perquisizioni e sequestri: marijuana e attrezzature trovate nei magazzini

Le indagini non si sono fermate al solo campo coltivato. I Carabinieri hanno infatti esteso le perquisizioni alle abitazioni degli arrestati e a un magazzino situato in agro, individuato come luogo di stoccaggio e di essiccazione della marijuana. In questi locali sono stati rinvenuti e sequestrati 10,2 kg di marijuana già pronta, oltre a materiale vario utilizzato per la coltivazione e la lavorazione della sostanza. Il ritrovamento conferma la presenza di una vera e propria organizzazione dedita alla produzione e detenzione di droga.

Tentativo di fuga e resistenza all’arresto

Durante il blitz, uno dei tre arrestati ha tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo a piedi tra i campi. L’uomo è stato però raggiunto dai militari, ai quali ha opposto resistenza all’arresto. Nonostante il tentativo di eludere il fermo, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma insieme agli altri due indagati.

Indagini ancora in corso e possibili sviluppi

Il procedimento penale a carico dei tre indagati si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La loro posizione sarà valutata nel corso del processo, durante il quale potranno emergere ulteriori elementi sia a loro carico sia a loro favore. Gli inquirenti non escludono che l’attività investigativa possa portare a nuovi sviluppi e a ulteriori accertamenti su eventuali complici o ramificazioni dell’organizzazione.

Il ruolo delle Squadriglie Carabinieri nella lotta alla droga

L’operazione di Loculi si inserisce in un più ampio contesto di attività di contrasto alla coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti portate avanti dalle Squadriglie Carabinieri. Questi reparti, grazie alla loro conoscenza del territorio e alle tecniche di infiltrazione e osservazione, rappresentano un presidio fondamentale nella prevenzione e repressione dei reati legati alla droga nelle aree rurali e montane della Sardegna.

Impatto sul territorio e reazioni della comunità

L’operazione ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, preoccupata per la diffusione della coltivazione illegale di marijuana e per i rischi connessi alla presenza di organizzazioni criminali dedite allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per segnalare situazioni sospette e contribuire alla sicurezza del territorio.

Conclusioni e prospettive future

Il sequestro di quasi 400 piante di canapa e di oltre 10 kg di marijuana rappresenta un duro colpo per le attività illecite nella zona di Loculi. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali ulteriori responsabili. Nel frattempo, le forze dell’ordine continueranno a presidiare il territorio con servizi mirati e controlli costanti, per prevenire e reprimere ogni forma di reato legato agli stupefacenti.

