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È di 65 persone denunciate e 32 società sequestrate il bilancio di una vasta operazione contro la frode fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I provvedimenti, eseguiti nelle scorse settimane, sono stati emessi per interrompere un complesso meccanismo di evasione che ha coinvolto 80 aziende in diverse regioni italiane, con un danno stimato di oltre 136 milioni di euro in fatture false e 20 milioni di euro di beni sequestrati.

Il meccanismo illecito: società cartiere e fatture false

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio da un controllo effettuato nell’agosto 2025 presso una società di Trani gestita da cittadini di origine sinica. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato la presenza di una seconda impresa, anch’essa riconducibile a soggetti della stessa nazionalità, operante nello stesso spazio commerciale. L’intervento si è concluso con il sequestro di circa 1.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dal codice del consumo.

L’anomalia della coesistenza di due aziende nello stesso locale ha insospettito le Fiamme Gialle, che hanno approfondito la posizione delle imprese tramite le banche dati in uso al Corpo. È così emersa l’esistenza di un contratto di affitto del ramo d’azienda, ritenuto fittizio e privo di sostanza economica, stipulato tra la società originaria e la nuova impresa. Secondo gli inquirenti, questa operazione sarebbe stata finalizzata a sottrarre la società cedente all’azione di riscossione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di debiti tributari mai saldati per oltre 500 mila euro.

Estensione delle indagini e coinvolgimento nazionale

Nel corso degli accertamenti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani hanno rilevato ulteriori irregolarità nei rapporti commerciali con fornitori situati in altre regioni italiane. Queste aziende presentavano indici di rischio fiscale elevati: mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA, assenza di versamenti fiscali, nessun dipendente registrato, assenza di beni mobili o immobili intestati e mancanza di contratti di locazione per lo svolgimento dell’attività.

Sequestri e denunce: i numeri dell’operazione

Alla luce delle evidenze raccolte, la Procura della Repubblica di Trani ha emesso diversi decreti di sequestro preventivo d’urgenza, convalidati dal Tribunale locale. Sono state sottoposte a sequestro 32 imprese ritenute società “cartiera”, i compendi aziendali milionari di 2 società tranesi operanti nel commercio di prodotti non alimentari, oltre a beni e utilità nella disponibilità di 47 aziende e dei rispettivi rappresentanti legali, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema che, solo nel triennio 2023-2025, ha portato all’emissione di oltre 136 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, con un’imposta evasa superiore a 30 milioni di euro. Complessivamente, sono state denunciate 65 persone per reati quali emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e bancarotta dolosa. Inoltre, 32 società sono state deferite per responsabilità amministrativa da reato.

Le misure preventive e il contrasto all’illegalità

Su richiesta della Procura, è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate la proposta di cessazione di 2 partite IVA relative a società “cartiera” ancora attive, per impedire la prosecuzione dell’emissione di documenti fiscali fittizi. L’attività investigativa, tuttora in corso, mira a rafforzare l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria che minano la libera concorrenza e la tutela dei lavoratori, spesso ignari delle pratiche illecite messe in atto dalle aziende coinvolte.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alle frodi fiscali e alla criminalità economica, confermando l’impegno delle istituzioni nel garantire la legalità e la correttezza nel tessuto produttivo nazionale.

IPA