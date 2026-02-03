Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e il recupero della refurtiva il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Udine, dove una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Buja è stata sventata grazie all’intervento tempestivo degli agenti. I responsabili, tre giovani connazionali provenienti da fuori regione, sono stati fermati in flagranza di reato lo scorso 28 gennaio.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 28 gennaio, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo due uomini. I poliziotti hanno seguito il veicolo, che si è diretto prima verso Trieste e poi a Buja, dove è arrivato intorno alle 15.15 a grande velocità.

Una volta giunta nei pressi dell’abitazione dell’anziana vittima, la vettura si è fermata e il passeggero è sceso rapidamente per entrare in casa, mentre il conducente ha continuato a percorrere lentamente le vie circostanti, probabilmente per controllare la zona e prevenire l’arrivo delle forze dell’ordine.

Dopo circa 20 minuti, il giovane che era entrato nell’abitazione è stato visto uscire e risalire a bordo dell’auto, che è stata immediatamente raggiunta dal conducente.

L’intervento della Polizia e la scoperta della truffa

Un equipaggio della Polizia ha continuato a seguire il veicolo, che si è diretto nuovamente verso Udine, mentre altri agenti sono rimasti a Buja per verificare quanto accaduto. Proprio in quel momento è arrivata la figlia dell’anziana, la quale ha riferito agli agenti di essere stata appena contattata telefonicamente dalla madre e di aver capito che la donna era stata vittima di una truffa.

Gli agenti, insieme alla figlia, sono entrati nell’abitazione e hanno potuto parlare direttamente con la vittima, che ha confermato di essere stata raggirata poco prima.

La dinamica della truffa: il falso avvocato e la richiesta di denaro

L’anziana ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per avvocato. L’interlocutore le ha riferito che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale, durante il quale avrebbe investito una bambina bisognosa di un intervento chirurgico urgente. Per questo motivo, secondo il racconto del falso avvocato, era necessario raccogliere una somma ingente di denaro.

Alla risposta della donna, che ha dichiarato di non avere contanti in casa, il truffatore ha suggerito che sarebbero andati bene anche dei monili d’oro. Così, la vittima ha raccolto 2 fedi, un anello, due catenine d’oro con ciondoli e dei gemelli, posizionandoli sul tavolo in attesa dell’arrivo di un presunto collaboratore dell’avvocato, come indicato durante la telefonata.

Pochi minuti dopo, il complice si è effettivamente presentato all’abitazione e la donna gli ha consegnato tutti i preziosi.

L’arresto dei responsabili e il recupero della refurtiva

Nel frattempo, il veicolo sospetto è stato seguito fino a Udine, dove si è fermato accanto a un terzo giovane. Quest’ultimo ha ricevuto qualcosa dal passeggero e si è diretto immediatamente verso una struttura ricettiva situata a pochi metri di distanza. Gli agenti sono intervenuti prontamente: hanno bloccato l’auto con i due giovani a bordo e identificato il terzo complice all’interno dell’hotel.

Durante la perquisizione, la Polizia è riuscita a recuperare tutta la merce sottratta all’anziana donna, restituendo così i preziosi alla legittima proprietaria.

Al termine dell’operazione, i tre giovani sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida degli arresti, il GIP ha disposto per tutti e tre la misura della custodia cautelare in carcere, dove si trovano tuttora.

I consigli della Polizia di Stato per prevenire le truffe agli anziani

In occasione di questo episodio, la Polizia di Stato ha rinnovato l’invito, rivolto in particolare agli anziani che vivono soli, a prestare la massima attenzione e a seguire alcuni semplici ma fondamentali consigli per evitare di cadere vittima di truffe simili.

Tra le raccomandazioni principali: interrompere immediatamente la comunicazione telefonica se qualcuno sostiene che un parente ha bisogno urgente di denaro per evitare l’arresto o per cure mediche; non aprire la porta agli sconosciuti, anche se si presentano come funzionari o agenti; non consegnare mai denaro o gioielli a persone che si qualificano come rappresentanti di enti pubblici o privati, avvocati o agenti; non riporre soldi o preziosi in luoghi indicati da estranei; tenere sempre a portata di mano i numeri di emergenza e non chiamare mai numeri forniti da sconosciuti per avere rassicurazioni.

La Polizia invita inoltre i più giovani e i vicini di persone anziane a non lasciarle sole, a interessarsi della loro quotidianità e a ricordare loro di chiedere aiuto in caso di dubbi o visite sospette. In presenza di qualsiasi situazione anomala, è fondamentale contattare immediatamente la Polizia di Stato.

IPA