Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un sequestro preventivo da 36.014.371,47 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Grosseto nei confronti di una società e del suo amministratore, indiziati di aver orchestrato una truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Grosseto su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito dopo approfondite indagini che hanno portato alla luce un sistema fraudolento finalizzato alla creazione di crediti fiscali inesistenti per oltre 40 milioni di euro.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine da una verifica fiscale avviata nei confronti di un “general contractor” attivo nel settore delle ristrutturazioni edilizie. L’attività investigativa, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, è stata supportata anche da elementi informativi forniti dalla Prefettura di Grosseto. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una fittizia maturazione di crediti d’imposta legati al “Superbonus 110%”, per un valore superiore a 40 milioni di euro, che sarebbero stati ottenuti attraverso l’emissione di fatture gonfiate e la simulazione di lavori mai eseguiti o materiali mai consegnati.

Il meccanismo fraudolento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la società coinvolta ha registrato in pochi anni un incremento di fatturato superiore a 100 milioni di euro, stipulando contratti di appalto con 345 committenti tra condomini e condomìni. Successivamente, la stessa società avrebbe affidato i lavori in subappalto a ditte esecutrici, concordando prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dichiarati nei contratti principali. In questo modo, il valore dei lavori risultava artificiosamente aumentato, includendo costi non riconducibili agli interventi effettivamente realizzati e non previsti tra le spese agevolabili.

La generazione e la cessione dei crediti fiscali

Attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura”, l’impresa avrebbe così creato crediti fiscali “inesistenti”, che sono stati poi ceduti a titolo oneroso a due operatori finanziari in cambio di un corrispettivo in denaro superiore a 36 milioni di euro. Parte di questi crediti sarebbe stata inoltre utilizzata per compensare debiti erariali, aggravando ulteriormente il danno per l’Erario.

Ulteriori irregolarità e responsabilità contestate

Le indagini hanno inoltre fatto emergere gravi irregolarità, tra cui materiali non consegnati, lavori non eseguiti o falsamente attestati come completati. A 3 indagati – l’amministratore della società e due professionisti con il ruolo di asseveratori – sono stati contestati, a vario titolo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Alla società è stata attribuita la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi della normativa vigente.

Sequestri e beni sottoposti a vincolo

L’operazione ha portato al sequestro cautelare di numerosi rapporti finanziari, immobili, autoveicoli e imbarcazioni per un valore corrispondente al profitto illecito derivante dai reati contestati. Il provvedimento mira a tutelare le risorse pubbliche e a impedire la dispersione dei beni riconducibili agli indagati.

Il contesto dell’operazione e la tutela della legalità

L’attività, svolta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Grosseto, si inserisce nel quadro delle strategie della Guardia di Finanza per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, fondamentali per il sostegno a famiglie e imprese. L’azione delle Fiamme Gialle è volta a garantire la legalità economico-finanziaria e a prevenire l’illecita sottrazione di risorse pubbliche.

IPA