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I militari del comando provinciale della Gdf di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati (quattro a domiciliari, un commercialista destinatario della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale e gli altri due sottoposti rispettivamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di frode fiscale e riciclaggio. Contestualmente è in corso un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 810mila euro. L’operazione ha permesso di scoprire una sofisticata e “invisibile” struttura finanziaria: un sistema illegale che faceva perno su una “banca occulta” utilizzata per evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti.