Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un deferimento all’Autorità Giudiziaria a seguito di un’operazione dei Carabinieri Forestali ad Allerona (Terni), dove un uomo è stato individuato e segnalato per l’uso di mezzi vietati per la cattura di fauna selvatica. L’intervento è stato condotto nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati contro la fauna, come previsto dalla Legge 157/1992.

La scoperta della trappola nei pressi di un ricovero per animali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione Forestale di Allerona hanno rinvenuto una gabbia predisposta per la cattura di animali selvatici. Il dispositivo, individuato nei pressi di un ricovero per animali da cortile, è risultato idoneo a intrappolare esemplari di fauna selvatica, in violazione delle normative vigenti.

A seguito del rinvenimento della trappola, i Carabinieri Forestali hanno avviato una mirata attività di polizia giudiziaria. Grazie alle indagini, è stato possibile individuare e identificare il responsabile dell’utilizzo della gabbia. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver esercitato la caccia con mezzi non consentiti, in violazione della Legge 157/1992, che vieta l’impiego di trappole e altri congegni destinati alla cattura della fauna selvatica.

Le conseguenze: sequestro e segnalazione all’Autorità Giudiziaria

La gabbia-trappola è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di competenza. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo svolti dai Carabinieri Forestali, finalizzati alla tutela della fauna selvatica e degli equilibri degli ecosistemi locali.

La normativa e l’importanza dei controlli

L’utilizzo di strumenti di cattura non consentiti rappresenta una forma di prelievo illegale della fauna selvatica, che le forze dell’ordine contrastano attraverso controlli mirati. Queste attività sono fondamentali per garantire il rispetto delle disposizioni che regolano l’attività venatoria e la salvaguardia del patrimonio faunistico. La Legge 157/1992 vieta espressamente l’uso di trappole e altri mezzi non autorizzati, prevedendo sanzioni per chi viola tali norme.

IPA