Scoperta una nuova Super Terra GJ 251 c a 18 anni luce da noi, "passo decisivo per altri mondi abitabili"

Importante scoperta spaziale: è stata individuata una “Super-Terra“, chiamata GJ 251 c, che potrebbe rappresentare uno spartiacque nella ricerca di mondi abitabili al di fuori del sistema solare. A riferirlo sono i ricercatori che hanno messo la firma sullo studio internazionale guidato dalla Penn State University in cui si è analizzato il nuovo esopianeta roccioso che si trova a 18 anni luce da noi.

Esopianeta GJ 251 c: i dettagli della scoperta della nuova “Super Terra”

“Un passo decisivo nella ricerca di mondi abitabili oltre il nostro sistema solare”, hanno affermato i ricercatori che hanno individuato l’esopianeta.

GJ 251 c è quattro volte più esteso della Terra e si trova nella zona abitabile di una stella nana. Dista dal nostro pianeta 18 anni luce.

La ricerca, presentata sulle pagine della rivista specializzata The Astronomical Journal, sostiene che la “Super Terra” figura tra i pianeti “candidati più promettenti nella ricerca di segni di vita extraterrestre“.

I dettagli del nuovo pianeta scoperto

La scoperta è stata fatta grazie all’Habitable Zone Planet Finder, uno spettrografo a infrarossi installato sul telescopio Hobby-Eberly dell’osservatorio McDonald in Texas. Lo strumento è stato costruito alla Penn State.

I ricercatori hanno spiegato che si tratta di un telescopio in grado di captare anche minime oscillazioni nella luce di una stella, innescate dall’attrazione gravitazionale dei pianeti che le orbitano intorno.

Esaminando oltre vent’anni di osservazioni, gli studiosi hanno rilevato un secondo segnale stabile attorno alla stella GJ 251, compatibile con un pianeta più massiccio e lontano. Tale corpo celeste ha un periodo orbitale quantificato in 54 giorni.

Gli scienziati hanno inoltre sottolineato che la “Super Terra” analizzata si trova nella cosiddetta “zona di abitabilità” o “zona di Goldilocks“, dove la temperatura potrebbe essere tale da consentire all’acqua di mantenersi in forma liquida in superficie. Naturalmente, ciò può verificarsi se il pianeta ha un’atmosfera adatta.

L’esperto: “Passo decisivo nella ricerca di mondi abitabili”

“Cerchiamo mondi come questo perché sono la nostra migliore possibilità di trovare la vita altrove”, ha dichiarato Suvrath Mahadevan, astrofisico e responsabile dello strumento.

“GJ 251 c rappresenta un obiettivo ideale per i futuri telescopi che analizzeranno le atmosfere di pianeti extrasolari”, ha aggiunto lo studioso.

A favore della scoperta ci sono anche i dati raccolti dal Neid spectrometer dell’osservatorio di Kitt Peak, in Arizona, sviluppato sempre dalla Penn State.

“Non possiamo ancora confermare la presenza di un’atmosfera o di forme di vita, ma GJ 251 c è un passo decisivo nella ricerca di mondi abitabili oltre il nostro sistema solare”, ha concluso Mahadevan.

Al momento, non ci sono ancora strumenti in grado di verificare la presenza di molecole compatibili con la vita nell’atmosfera del pianeta appena scoperto. Ma i telescopi di prossima generazione, concordano gli esperti, potrebbero permettere per la prima volta di osservare direttamente l’atmosfera di un pianeta come GJ 251 c.