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È di un arresto, una denuncia e oltre 3.000 euro di sanzioni il bilancio dell’ultima operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nel quadrante Aurelio di Roma. L’intervento, finalizzato a contrastare criminalità e degrado, è stato realizzato attraverso una serie di verifiche mirate nelle aree più esposte a fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa.

Controlli straordinari nel quadrante Aurelio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta sotto il coordinamento del XIII Distretto Aurelio, in collaborazione con la Guardia di Finanza e il XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Le attività hanno interessato zone nevralgiche come Circonvallazione Cornelia, piazza dei Giureconsulti, Valle Aurelia, le stazioni della metropolitana Cornelia e Battistini, oltre alle principali arterie commerciali di via Boccea, via Baldo degli Ubaldi e Circonvallazione Aurelia.

Un’attenzione particolare è stata rivolta all’area antistante piazza Giovanni Battista de La Salle, oggetto di un presidio costante per prevenire episodi di degrado e criminalità diffusa.

Arrestato cittadino georgiano per tentata rapina e lesioni

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di un cittadino georgiano di 57 anni, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso dal proprietario mentre rovistava all’interno di un’autovettura in sosta. Per garantirsi la fuga, avrebbe estratto un coltello minacciando sia la vittima che un agente intervenuto per bloccarlo.

Al termine della colluttazione, il sospetto è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, ritenuto di presunta provenienza delittuosa, avvolto nella carta stagnola, probabilmente per impedirne il tracciamento. L’arma utilizzata durante l’episodio è stata sequestrata dalle autorità.

Scoperta una “polveriera” domestica: denunciato il proprietario

Durante le indagini, sviluppate anche grazie alle precedenti operazioni nel quartiere, gli agenti hanno individuato un’abitazione nella zona dove è stata scoperta una vera e propria “polveriera” domestica. All’interno della cantina di pertinenza dell’immobile sono state rinvenute 25 batterie di artifici pirotecnici da 100 colpi ciascuna, per una massa attiva esplodente complessiva di oltre 12 chilogrammi.

Il proprietario dell’immobile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente e omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Controlli amministrativi: sanzioni e sequestri in un minimarket

Nel corso delle verifiche amministrative, particolare rilievo ha assunto l’ispezione presso un minimarket di via Urbano. Gli operatori hanno accertato la presenza di prodotti alimentari scaduti esposti per la vendita. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.334 euro e sono stati sequestrati 75 kg di merce non conforme.

Bilancio complessivo dell’operazione

Complessivamente, il dispositivo di sicurezza ha permesso di identificare oltre 180 persone, controllare 42 veicoli e sottoporre a verifica 5 esercizi commerciali. Nel corso delle attività è stata inoltre elevata una sanzione per violazione del Codice della Strada.

Obiettivi e strategie della Questura

L’operazione si inserisce nelle strategie di prevenzione e controllo del territorio promosse dalla Questura di Roma nelle aree a tutela rafforzata. L’obiettivo dichiarato è quello di innalzare gli standard di sicurezza e contrastare, con un’azione integrata e capillare, ogni forma di illegalità diffusa.

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