Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una vasca per le acque reflue realizzata senza autorizzazioni è stata sequestrata a Marcianise, in provincia di Caserta. Il titolare di un’autocarrozzeria, un 60enne del Casertano, è stato deferito in stato di libertà per una presunta gestione illecita di rifiuti.

Marcianise: il controllo nell’autocarrozzeria

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il controllo è stato svolto dai militari della Stazione di Marcianise, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale, nell’ambito dei servizi di contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi. Nel corso dell’ispezione è stata individuata una vasca predisposta per raccogliere le acque reflue provenienti dal piazzale industriale dell’attività, ma priva delle autorizzazioni previste.

Vasca sequestrata

Gli accertamenti hanno portato al deferimento del titolare all’Autorità giudiziaria. La vasca è stata sottoposta a sequestro penale e i Carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria dell’esito dell’intervento.

I controlli ambientali

L’operazione si inserisce nel dispositivo di vigilanza ambientale che l’Arma conduce nella Terra dei Fuochi, con verifiche mirate alle attività produttive e alla corretta gestione dei rifiuti. L’obiettivo è prevenire comportamenti potenzialmente dannosi per il territorio e la salute pubblica.