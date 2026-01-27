Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

11 velocipedi sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Battipaglia. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini, con particolare attenzione alle modifiche tecniche non consentite e al mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Controlli straordinari sul territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata odierna le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree urbane di Battipaglia e Salerno. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di contrastare le violazioni legate all’uso improprio di mezzi elettrici leggeri, come biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, fenomeno in forte crescita negli ultimi mesi.

Sequestri e sanzioni: i dettagli dell’operazione

Durante i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro di 11 velocipedi sospettati di essere stati modificati per aumentarne la potenza oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Questi mezzi, sottoposti ad accertamenti tecnici, potrebbero essere stati trasformati in veri e propri ciclomotori grazie a interventi sui motori e sulle componenti elettroniche. Tali modifiche, oltre a rappresentare una violazione delle regole, comportano un significativo aumento dei rischi per la sicurezza stradale.

Oltre ai sequestri, diversi conducenti di monopattini elettrici sono stati sanzionati per la mancata osservanza dell’obbligo di indossare il casco, una misura fondamentale per la tutela dell’incolumità personale in caso di incidente.

L’aumento dell’uso di mezzi elettrici e i rischi connessi

Negli ultimi mesi, le autorità hanno osservato un incremento significativo nell’utilizzo di biciclette elettriche e monopattini, soprattutto tra i giovani e nelle aree urbane. Tuttavia, questa tendenza è spesso accompagnata da comportamenti imprudenti e da modifiche tecniche non autorizzate, che trasformano i mezzi a pedalata assistita in veicoli molto più potenti e veloci di quanto consentito dalla legge.

Le forze dell’ordine sottolineano che tali condotte aumentano in modo esponenziale il rischio di incidenti, soprattutto a causa della mancanza di sistemi di protezione e di frenata adeguati alle elevate velocità raggiunte. Le modifiche tecniche e l’installazione di motori più potenti, infatti, possono avere conseguenze gravi per la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.

IPA