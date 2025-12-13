Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Fornovo di Taro. Un 60enne italiano è stato fermato con l’accusa di produzione e coltivazione destinata allo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione sono state rinvenute due serre artigianali e numerose piante di cannabis. L’intervento, avvenuto durante un controllo di routine, si inserisce nella strategia di contrasto ai reati legati agli stupefacenti portata avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta delle serre

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando i militari della Stazione di Fornovo di Taro hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo di 60 anni, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per precedenti reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era obbligato a rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne, come previsto dalla misura restrittiva in atto.

Il controllo notturno e i primi sospetti

L’operazione ha avuto inizio alle ore 23:00 del 10 dicembre, durante un controllo di routine presso la casa del 60enne a Fornovo di Taro. In questa occasione, i Carabinieri hanno percepito un forte odore riconducibile alla presenza di sostanze stupefacenti. Insospettiti, hanno richiesto il supporto di altri militari del Comando per procedere a una perquisizione approfondita dell’immobile e delle sue pertinenze.

Il ritrovamento delle serre e delle sostanze

Durante la perquisizione, i militari sono entrati nel garage dell’abitazione, dove hanno scoperto 2 serre completamente attrezzate per la coltivazione di marijuana. Le serre erano dotate di impianti di irrigazione, ventilazione, lampade riscaldanti, un aeratore con filtri, 13 timer per l’irrigazione, 1 ventilatore e 2 termostati. All’interno sono state trovate 3 piante di marijuana con infiorescenza, di altezza variabile tra 1 e 1,5 metri, 6 piante con foglie di altezza compresa tra 30 e 80 centimetri, e ulteriori 3 piantine in fase di crescita, alte circa 10 centimetri. Inoltre, nel congelatore sono stati rinvenuti 190 grammi di foglie essiccate di marijuana.

Ulteriori sequestri e materiali per il confezionamento

La perquisizione è stata estesa anche ad altre pertinenze dell’abitazione. Sotto una tettoia, i Carabinieri hanno trovato 47 confezioni di carta stagnola e cellophane contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di 325 grammi. All’interno della casa sono stati inoltre sequestrati un pezzo di hashish da 17 grammi, materiale per il confezionamento e un bilancino digitale di precisione. Tutte le sostanze sono state sottoposte ad analisi tramite il dispositivo Narkotest, che ne ha confermato la natura stupefacente.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno smantellato le serre e condotto il 60enne presso la caserma di Fornovo di Taro. Forti dei numerosi elementi raccolti, lo hanno dichiarato in arresto e trasferito presso il carcere di Parma. Il 12 dicembre, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, informato dell’arresto, ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e ordinato la prosecuzione della carcerazione.

