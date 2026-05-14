Scoperte uova di dinosauro rimaste sepolte per 70 milioni di anni in Francia, potrebbero essere di titanosauro

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In Francia, nel sito paleontologico di Mèze, sono state scoperte oltre 100 uova di dinosauro risalenti a circa 70 milioni di anni fa. Gli esperti ipotizzano appartengano a titanosauri, enormi erbivori del Cretaceo. Il giacimento potrebbe diventare uno dei più importanti al mondo per quantità e conservazione dei reperti.

La scoperta in Francia

Potrebbe essere una delle più importanti scoperte paleontologiche degli ultimi anni. Nel sud della Francia sono state riportate alla luce oltre 100 uova fossili di dinosauro risalenti al tardo Cretaceo, tra 74 e 65 milioni di anni fa.

Il ritrovamento è avvenuto nel sito di Mèze, nella regione francese dell’Occitania, all’interno di un’area ancora inesplorata del Musée-Parc des Dinosaures, uno dei principali siti paleontologici europei dedicati ai grandi rettili estinti.

ANSA

A guidare gli scavi sono stati il geologo e paleontologo Alain Cabot e sua figlia Marina, impegnati in una nuova campagna di ricerca iniziata nell’ottobre scorso. Gli esperti hanno definito la scoperta “senza precedenti” per quantità di reperti, stato di conservazione e densità dei nidi rinvenuti.

“Sono abituato a imbattermi in covate di quattro, cinque, sei… a volte un massimo di dieci uova, ma cento, non ne ho mai viste” ha dichiarato Cabot dopo il ritrovamento.

Cosa sappiamo sulle uova di dinosauro

Le uova hanno dimensioni simili a quelle di un pallone da calcio e risultano disposte in gruppi ravvicinati, particolare che suggerisce la presenza di una vasta area di nidificazione utilizzata da più specie di dinosauri.

L’ipotesi principale è che appartengano a titanosauri, enormi dinosauri erbivori quadrupedi capaci di raggiungere i 12 metri di lunghezza e decine di tonnellate di peso. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza perché all’interno dei gusci non sono stati trovati embrioni fossilizzati, elemento indispensabile per una classificazione definitiva.

Il giacimento di Mèze

Il sito di Mèze era già noto ai ricercatori dal 1996, anno della prima scoperta di uova fossili di dinosauro nell’area. Proprio per proteggere il giacimento dai saccheggiatori venne fondato nel 1997 il museo-parco paleontologico.

Oggi il giacimento si estende su circa 50 chilometri quadrati e, secondo Alain Cabot, potrebbe essere considerato il terzo più importante al mondo per le uova di dinosauro, dopo il deserto del Gobi in Asia e il Montana negli Stati Uniti.

Le analisi condotte dall’Università di Montpellier hanno già individuato nel sito francese almeno una decina di specie differenti di uova, alcune molto simili a quelle ritrovate in Patagonia, in Argentina.