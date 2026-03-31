Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Ceccano, comune in provincia di Frosinone, un imprenditore è stato denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, dopo che i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto 120 metri cubi di materiali edili abbandonati su un terreno. L’intervento è stato effettuato dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di individuare il responsabile, titolare di un’impresa di costruzioni, denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Rinvenimento dei rifiuti e indagini dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Ceccano hanno individuato, in un terreno situato nell’agro comunale, una vasta quantità di rifiuti abbandonati. Si trattava di cubetti di porfido, sfridi di cemento e sabbia di cava, tutti residui riconducibili a lavorazioni edili. Il materiale, stimato in circa 120 metri cubi, era stato lasciato in stato di abbandono, senza alcuna precauzione per l’ambiente circostante.

Le indagini e la denuncia all’Autorità Giudiziaria

Dopo aver effettuato un accurato sopralluogo e raccolto elementi utili, i Carabinieri Forestali hanno avviato una serie di accertamenti investigativi che hanno permesso di risalire al responsabile. Il titolare di un’impresa di costruzioni è stato quindi denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in violazione dell’articolo 255, comma 1.1, del Decreto Legislativo n. 152/2006. La normativa prevede, in caso di condanna, pene che vanno dall’arresto da sei mesi a due anni o un’ammenda compresa tra 3.000 euro e 27.000 euro, oltre all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

Applicazione della procedura estintiva e sanzione

Al responsabile è stata applicata la procedura estintiva prevista dall’articolo 318 bis e seguenti del Testo Unico Ambientale. Questa misura consente di evitare l’avvio del procedimento penale attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa. In questo caso, l’importo fissato è stato di 6.500 euro. La procedura mira a favorire la rapida risoluzione delle controversie ambientali, garantendo comunque il rispetto delle norme e la tutela del territorio.

Impatto ambientale e rischi per la collettività

L’abbandono incontrollato di rifiuti rappresenta un grave pericolo per l’ambiente. Secondo quanto evidenziato dai Carabinieri Forestali, simili condotte possono causare la contaminazione del suolo, con il rischio di inquinamento delle falde acquifere e delle matrici ambientali circostanti. Oltre a compromettere il decoro urbano e l’equilibrio degli ecosistemi, tali episodi determinano anche costi elevati per il ripristino, che ricadono sulla collettività.

L’impegno dei Carabinieri Forestali nella prevenzione

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dai Carabinieri Forestali, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati ambientali. L’obiettivo è quello di contrastare tutte le condotte che possono mettere a rischio la salute pubblica e la qualità dell’ambiente. I militari sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando chiunque a segnalare comportamenti sospetti o illeciti attraverso il numero gratuito di emergenza ambientale 1515.

IPA