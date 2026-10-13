Scoperti 141 kg di droga a Torino, trovate anche armi e 85mila euro in contanti: 26enne arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 26enne è stato arrestato a Torino. Il giovane è stato fermato e condotto in carcere dopo che, tra i quartieri Madonna di Campagna e San Donato, sono stati rinvenuti oltre 141 Kg di droga, 85.000 euro in contanti e cinque armi da fuoco. L’intervento, scaturito da una complessa attività investigativa, è stato eseguito il 13 ottobre 2026 nell’ambito delle azioni di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la scoperta del deposito di droga a Torino

Stando alle informazioni rese note dalle forze dell’ordine, l’operazione ha preso avvio da alcuni elementi info-investigativi che hanno indirizzato l’attenzione degli agenti verso un seminterrato situato all’interno di un condominio. Gli investigatori sospettavano che in quel luogo potesse essere nascosto un deposito di sostanze stupefacenti.

Durante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un’autovettura con a bordo il 26enne accedere all’area di interesse. Dopo pochi minuti, il giovane si è allontanato per raggiungere un’autorimessa, entrando grazie a un telecomando elettronico. Trascorsa circa mezz’ora, l’auto è tornata verso il condominio. Qui, gli agenti hanno visto il sospettato scendere dal veicolo e avvicinarsi a un furgone rosso, dal quale ha scaricato una grande cassa utilizzando un transpallet manuale, per poi trasportarla nel seminterrato.

L’intervento e il tentativo di fuga

A quel punto, gli investigatori della Squadra Mobile sono intervenuti per effettuare un controllo. Alla vista degli agenti, il 26enne ha tentato la fuga e ha opposto una violenta resistenza, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati in suo possesso un telefono cellulare, la chiave dell’autovettura e un mazzo di chiavi con un telecomando elettronico.

Il maxi sequestro di droga

La perquisizione della cassa in legno trasportata nel seminterrato ha permesso di rinvenire tre sacchi di plastica contenenti complessivamente 45,300 Kg di hashish. Gli accertamenti sono stati poi estesi all’autovettura utilizzata dal giovane, dove è stata trovata una busta con ulteriori 5,180 Kg di hashish, anch’essi sequestrati.

Una delle chiavi trovate nella disponibilità dell’arrestato ha consentito di aprire un garage situato a pochi metri dal luogo del fermo. All’interno del locale, gli agenti hanno scoperto e sequestrato 67,350 Kg di ketamina, 2,029 Kg di cocaina e 21,300 Kg di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze, una somma di denaro contante pari a 85.000 euro, un telefono cellulare e 10 dispositivi GPS magnetici.

Armi e munizioni: la scoperta nell’autorimessa

Le indagini sono proseguite presso l’autorimessa già individuata durante gli spostamenti del 26enne. Il telecomando elettronico in suo possesso ha permesso di aprire il cancello dell’autorimessa e, tramite un ulteriore comando, di accedere a un box. All’interno sono stati trovati e sequestrati 22,827 Kg di ketamina, 72,200 Kg di hashish, 60 grammi di cocaina, 14 cartucce calibro 7.5, due fucili, un kit di conversione per pistola in carabina, 42 cartucce calibro 22, un revolver e una pistola. Questi ultimi due sono risultati essere provento di un furto in abitazione avvenuto a Soragna il 16 settembre 2026. Sono state inoltre rinvenute un’altra pistola, un caricatore con 10 cartucce e ulteriore materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Le accuse e la misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, il 26enne italiano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi o munizioni da guerra o comuni, nonché per detenzione abusiva di armi o munizioni. È stato inoltre deferito per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Il contesto: contrasto al traffico di droga a Torino

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti che interessa il territorio di Torino. Il maxi sequestro di droga e armi rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nella zona e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Carabinieri