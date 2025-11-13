Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre venticinque chilogrammi di droga a Taranto: un 53enne del posto è stato fermato per il presunto reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che i militari hanno scoperto un deposito nascosto all’interno di un locale a lui in uso. L’operazione è stata resa possibile da un’attività investigativa mirata e dal coordinamento tra diverse unità dell’Arma, con il supporto fondamentale dei cani antidroga.

Il blitz dei Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è scattata a seguito di un’attenta attività di osservazione e indagine. Il Nucleo Investigativo, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Castellaneta e il Nucleo Cinofili di Modugno, ha agito con determinazione per smantellare un importante canale di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Taranto.

La scoperta del deposito: come si è svolta l’operazione

L’azione dei militari si è concentrata su un locale apparentemente ordinario, utilizzato dal 53enne. Grazie al fiuto dei cani antidroga “OSCAR e ROWENA”, i Carabinieri hanno individuato un soppalco che nascondeva un vero e proprio deposito di droga. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati oltre venticinque chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il valore della droga e le conseguenze dell’operazione

Secondo le prime stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre duecentocinquantamila euro se immessa sul mercato al dettaglio. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro e affidato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti di rito.

L’arresto e le garanzie costituzionali

L’uomo arrestato, un 53enne residente nella zona, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione della Procura della Repubblica. Le autorità hanno sottolineato che il soggetto è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in conformità con l’articolo 27 della Costituzione italiana.

IPA