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È di 4 totem elettronici sequestrati e una sanzione amministrativa di 40.000 euro il bilancio di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato a Valverde. L’intervento, coordinato dalla Questura di Catania e dal Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, è stato finalizzato a contrastare il gioco illegale e a tutelare la sicurezza nel settore delle scommesse.

Controlli mirati tra Acireale e Valverde

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi tra Acireale e Valverde. Gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno effettuato una serie di ispezioni in diversi esercizi pubblici, con particolare attenzione al rispetto delle normative che regolano il settore del gioco e delle scommesse.

Scoperti apparecchi non autorizzati in un bar-tabacchi

Durante una delle verifiche, i poliziotti hanno riscontrato irregolarità in un bar-tabacchi di Valverde. In quello che appariva come un semplice sgabuzzino, segnalato da un cartello con la scritta “Deposito Bevande”, sono stati rinvenuti 4 totem elettronici installati senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Gli apparecchi erano destinati, anche indirettamente, a forme di gioco, comprese attività promozionali, ma non rispettavano le caratteristiche richieste dalla normativa vigente.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Per il titolare del bar-tabacchi e per il proprietario-noleggiatore dei totem è scattata una pesante sanzione amministrativa. La normativa prevede una multa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio irregolare. In questo caso, la somma complessiva da pagare in misura ridotta entro 60 giorni ammonta a 40.000 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stata disposta anche la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni, misura che sarà determinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ulteriori controlli senza criticità

Nel corso della stessa operazione, sono stati effettuati ulteriori controlli in altri esercizi pubblici di Acireale, dove erano presenti apparecchi destinati al gioco. In questi casi, però, non sono state rilevate irregolarità o violazioni delle norme.

Il ruolo del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale

Il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale (CO.Pre.G.I.), diretto dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e composto da rappresentanti delle Forze di Polizia, è stato istituito con la legge n. 102/2009. Il suo compito è pianificare e coordinare le operazioni di controllo sul territorio, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità nel settore dei giochi e garantire la tutela dei minori.

Conclusioni

L’operazione condotta nei giorni scorsi tra Acireale e Valverde conferma l’impegno costante delle autorità nel contrastare il gioco illegale e nel garantire il rispetto delle regole a tutela della collettività.

IPA