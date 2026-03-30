Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due sequestri di appartamenti e due denunce a Padova, dove sono stati scoperti dormitori abusivi gestiti da cittadini cinesi e destinati a ospitare stranieri irregolari, in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. L’intervento è stato disposto per contrastare il fenomeno delle strutture ricettive abusive e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì 27 marzo presso due appartamenti della cosiddetta Torre Belvedere, a Padova. L’attività è stata coordinata dalla dottoressa Valeria Pace, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura, e diretta sul posto dal vice dirigente dottor Manuel Di Marzo, con il supporto della Squadra Cinofili, della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

Il contesto: Torre Belvedere e le criticità abitative

Lo stabile oggetto dell’intervento, noto da anni alle forze dell’ordine, rappresenta un contesto abitativo particolarmente problematico. In passato, la Torre Belvedere era già stata teatro di numerosi interventi di polizia giudiziaria e amministrativa, a causa della presenza diffusa di appartamenti utilizzati come strutture ricettive abusive e destinati all’alloggio di cittadini stranieri irregolari o privi di titolo di soggiorno, spesso dietro il pagamento di somme modeste.

Il blitz: scoperti due appartamenti-dormitorio

L’operazione ha preso avvio alle ore 8.00, quando gli agenti hanno fatto ingresso nella Torre Belvedere, concentrando l’attenzione su due appartamenti, situati rispettivamente al 10° piano della scala A e al 7° piano della scala B. All’interno del primo appartamento, i poliziotti si sono trovati di fronte a una situazione di grave degrado igienico-sanitario e sovraffollamento. L’alloggio era stato trasformato in un dormitorio collettivo con almeno 15 posti letto, ricavati in ogni ambiente disponibile, inclusa la sala da pranzo, dove erano stati sistemati 7 giacigli di fortuna. I letti, disposti uno accanto all’altro, erano corredati da biancheria uniforme, segno di un’attività organizzata e sistematica di accoglienza abusiva.

Le condizioni igieniche erano estremamente precarie: materassi sporchi, ambienti angusti e poco areati, accumuli di effetti personali e sporcizia diffusa delineavano un quadro di grave degrado abitativo, incompatibile con qualsiasi standard minimo di sicurezza.

Identificazioni e denunce: i numeri dell’operazione

Nel primo appartamento sono state identificate 11 persone, tutte di nazionalità cinese, tra cui la conduttrice dell’immobile, una cittadina cinese di 49 anni, titolare del contratto di locazione. Gli accertamenti hanno permesso di individuare uno degli occupanti, privo di documenti, in stato di totale clandestinità. L’uomo, un cittadino cinese di 59 anni, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di plurimi provvedimenti di allontanamento, è stato accompagnato presso la Questura per l’identificazione e successivamente trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi, in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

La conduttrice dell’appartamento è stata nuovamente denunciata all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per la violazione dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, avendo esercitato abusivamente attività ricettiva senza le prescritte autorizzazioni. La donna era già stata denunciata in passato, nel mese di marzo e ottobre 2025, per analoghi fatti.

Il secondo appartamento: condizioni ancora più critiche

Successivamente, gli agenti hanno effettuato un controllo presso il secondo appartamento, al 7° piano della scala B, anch’esso adibito a struttura ricettiva abusiva. Qui la situazione è apparsa ancora più grave: l’immobile era stato trasformato in una camera collettiva con 21 posti letto, disposti in modo serrato e con spazi minimi tra i giacigli. Anche in questo caso, le condizioni igienico-sanitarie erano fortemente compromesse, con ambienti sporchi, scarsa ventilazione, accumuli di effetti personali e servizi igienici in condizioni precarie.

All’interno sono stati identificati 11 cittadini cinesi, tra cui il conduttore dell’immobile, regolarmente presente sul territorio nazionale ma individuato come responsabile dell’organizzazione dell’attività abusiva. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di due soggetti in stato di totale clandestinità, entrambi entrati in Italia con visto turistico ma rimasti senza titolo. Uno di loro, un cittadino cinese di 63 anni, era entrato in Italia nel 2018 e da allora aveva vissuto in condizioni di totale irregolarità, senza mai essere stato controllato dalle forze dell’ordine. Insieme a un altro cittadino cinese di 36 anni, è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione e sottoposto a procedura di espulsione volontaria.

Il conduttore dell’appartamento, una cittadina cinese di 61 anni, già denunciata nel mese di gennaio 2026 per la violazione dell’art. 17 T.U.L.P.S., è stata nuovamente denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per aver gestito una struttura ricettiva abusiva senza autorizzazioni.

Sequestro e sgombero degli immobili

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate e della finalizzazione degli immobili alla commissione reiterata di reati, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di entrambi gli appartamenti e allo sgombero immediato degli occupanti privi di titolo alla permanenza. Sono stati apposti i sigilli agli immobili per impedire la prosecuzione dell’attività illecita.

IPA