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Tre uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Milano per ricettazione e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione, condotta martedì 25 agosto, ha permesso di recuperare una refurtiva del valore di oltre 100.000 euro, grazie a un’attività investigativa che ha coinvolto la Squadra Mobile milanese.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione è scattata dopo che, lunedì 24 agosto, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno individuato nei pressi di via Padova un’automobile utilitaria sospetta. Il veicolo, utilizzato da due cittadini cileni di 27 e 28 anni e da un cittadino peruviano 28enne, era stato collegato a precedenti episodi di furto e rapina.

Gli agenti hanno seguito l’auto fino a via Fiuggi, dove i tre uomini sono stati visti entrare in uno stabile. Il giorno successivo, intorno alle 23, i poliziotti, appostati nella zona, hanno notato nuovamente l’arrivo dell’utilitaria. I tre sospetti, mentre stavano rientrando nell’abitazione in uso al 28enne cileno, sono stati fermati dagli agenti. Al momento del controllo, trasportavano borse e sacchi contenenti numerosi oggetti di valore.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto arnesi atti allo scasso e una vasta quantità di oggetti, tra cui joystick, console da gaming, orologi, monili, gioielli, capi d’abbigliamento e accessori. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in oltre 100.000 euro. Gli oggetti sono stati sequestrati e sottoposti a ulteriori accertamenti per individuarne la provenienza.

L’identificazione della vittima e la scoperta del furto

Grazie all’analisi dei dati presenti all’interno della console da gaming recuperata, gli investigatori sono riusciti a risalire alla proprietaria della refurtiva: una donna italiana di 51 anni, residente fuori provincia. La vittima, inizialmente ignara dell’accaduto, ha poi verificato che il furto era avvenuto presso la sua abitazione.

Nel corso dell’operazione, è emerso che il 28enne cileno, alla guida dell’autovettura, era sprovvisto di regolare patente di guida, mai conseguita. Per questo motivo, oltre alle accuse di ricettazione e al deferimento per porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato anche sanzionato amministrativamente.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di interrompere un’attività criminale che aveva già fruttato una consistente quantità di beni sottratti illegalmente. Il fermo dei tre stranieri e il recupero della refurtiva rappresentano un importante risultato per le forze dell’ordine di Milano, impegnate quotidianamente nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

IPA