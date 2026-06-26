Scoperti un kalashnikov, sei pistole e una mitraglietta in un garage a Catania
Arsenale di armi e droga scoperto in un box a Catania: la Polizia sequestra il materiale e avvia indagini sui responsabili.
Un vero e proprio arsenale di armi e sostanze stupefacenti è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Barriera-Canalicchio. Il materiale, rinvenuto all’interno di un box di un complesso residenziale, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.
Il ritrovamento: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno effettuato un controllo mirato tra i garages di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio. L’operazione è stata condotta con il supporto di un’unità cinofila antidroga, che ha permesso di individuare uno dei box sospetti.
Il sequestro di armi e droga
Durante la perquisizione approfondita del garage, gli agenti hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana e un vero arsenale di armi comuni e da guerra. Nel dettaglio, sono stati trovati un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna-pistola – e diversi tipi di munizioni. Il materiale sequestrato comprendeva anche tre scooter risultati rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza.
Le indagini in corso
Al termine dell’intervento, la Polizia Scientifica ha provveduto a sequestrare tutto il materiale, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono stati avviati accertamenti per risalire ai reali detentori delle armi e dei beni sottoposti a sequestro. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro la detenzione illegale di armi e il traffico di sostanze stupefacenti nella città di Catania.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.