Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un vero e proprio arsenale di armi e sostanze stupefacenti è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Barriera-Canalicchio. Il materiale, rinvenuto all’interno di un box di un complesso residenziale, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

Il ritrovamento: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno effettuato un controllo mirato tra i garages di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio. L’operazione è stata condotta con il supporto di un’unità cinofila antidroga, che ha permesso di individuare uno dei box sospetti.

Il sequestro di armi e droga

Durante la perquisizione approfondita del garage, gli agenti hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana e un vero arsenale di armi comuni e da guerra. Nel dettaglio, sono stati trovati un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna-pistola – e diversi tipi di munizioni. Il materiale sequestrato comprendeva anche tre scooter risultati rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza.

Le indagini in corso

Al termine dell’intervento, la Polizia Scientifica ha provveduto a sequestrare tutto il materiale, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono stati avviati accertamenti per risalire ai reali detentori delle armi e dei beni sottoposti a sequestro. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro la detenzione illegale di armi e il traffico di sostanze stupefacenti nella città di Catania.

IPA