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È di 44 persone denunciate e oltre 2.563 kg di tabacco sequestrati il bilancio delle recenti operazioni di controllo condotte presso l’aeroporto di Malpensa. L’azione, intensificata dall’inizio del 2026, è stata messa in campo dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati extra unionali.

Operazione congiunta a Malpensa: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività di vigilanza e riscontro doganale presso l’aeroporto di Malpensa ha visto impegnati i Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare il contrasto ai traffici illeciti perpetrati per via aerea, con particolare attenzione al contrabbando di tabacchi lavorati provenienti da paesi extra UE.

Le modalità del contrabbando: come agivano i responsabili

L’operazione, coordinata dal Gruppo Malpensa e dal Distaccamento Locale Aeroporto di Malpensa, ha permesso di individuare 44 persone che, secondo quanto accertato, avrebbero introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando. I passeggeri, provenienti principalmente dal Nord-Africa e dall’Est asiatico, trasportavano nei propri bagagli sigarette e melassa prive dei contrassegni previsti dalla normativa italiana, eludendo così gli obblighi fiscali.

Denunce, sequestri e sanzioni: i numeri dell’operazione

Nel corso delle attività di controllo sono state elevate 163 contestazioni amministrative e sequestrati oltre 2.563 kg di tabacco e melassa, per un valore commerciale superiore a 744 mila euro. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a 1,850 milioni di euro. Il totale dei tributi evasi, secondo le stime degli inquirenti, supera i 190 mila euro.

Le denunce sono state presentate alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per violazione dell’art. 84, comma 1, del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, con le aggravanti previste dalla stessa norma. Si sottolinea che la responsabilità delle persone denunciate sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

Impegno per la legalità e la tutela degli interessi economici

Le attività di controllo e contrasto ai traffici illeciti rientrano in un più ampio dispositivo volto a salvaguardare la legalità e a tutelare gli interessi economici dello Stato. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno ribadito il loro costante impegno nel prevenire e reprimere ogni forma di criminalità economico-finanziaria.

IPA