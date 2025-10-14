Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 cittadini italiani indagati e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Milano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contro un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani. Le perquisizioni sono state eseguite nei giorni scorsi nelle province di Milano, Napoli e Salerno, a seguito di un’articolata attività investigativa.

Operazione coordinata dalla Procura di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Milano, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Nei giorni scorsi, sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 15 cittadini italiani, tutti sospettati di far parte di un’organizzazione dedita alle truffe ai danni di persone anziane.

Le indagini e il ruolo della 73enne

Martedì 7 ottobre, con il supporto della Squadra Mobile di Napoli e di Salerno, sono stati eseguiti i decreti di perquisizione emessi dal Pubblico Ministero della Procura di Milano. L’attività investigativa, avviata a seguito di numerose truffe commesse nel capoluogo lombardo e in altre località italiane, ha permesso di individuare una donna di 73 anni, residente nella provincia di Milano, che avrebbe avuto il compito di custodire temporaneamente la refurtiva, per poi trasportarla a Napoli.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano e dal personale del Pool Antitruffe della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura, ha permesso di ricostruire il metodo utilizzato dagli indagati. Le telefonate alle vittime anziane venivano effettuate da due appartamenti situati a Napoli, seguendo sempre lo stesso schema: la chiamata del “falso carabiniere e finto avvocato” oppure quella del “falso nipote e finto postino“.

Durante il periodo estivo, per non interrompere l’attività criminale, gli indagati hanno trasferito la loro “sala operativa” in un bungalow all’interno di un villaggio turistico nella provincia di Salerno, dove hanno trascorso le vacanze continuando a organizzare le truffe.

Le due tipologie di truffa

L’organizzazione agiva principalmente con due modalità. Nel primo caso, il truffatore si presentava come un carabiniere e informava la vittima che un familiare era rimasto coinvolto in un incidente stradale, con il rischio concreto di una pena detentiva. Successivamente, la vittima veniva contattata da un finto avvocato che la convinceva a raccogliere denaro contante e oggetti di valore da consegnare come “cauzione” a un incaricato, per ottenere la liberazione del familiare.

Nel secondo schema, il truffatore si spacciava per il nipote della vittima e chiedeva la disponibilità a ritirare un pacco. Poco dopo, riferiva che erano sorti problemi con il pagamento e che i genitori erano stati trattenuti presso una caserma dei Carabinieri. Anche in questo caso, la vittima veniva persuasa a consegnare denaro e/o gioielli a un incaricato.

Sequestri e materiale rinvenuto

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 40 cellulari e 5 tablet, strumenti utilizzati per commettere le truffe. Inoltre, sono stati trovati 15.000 euro in contanti e numerosi monili in oro, ritenuti provento dei reati contestati.

IPA