È stata scoperta una sofisticata serra sotterranea di marijuana nascosta sotto una stalla nelle campagne di Platì. Padre e figlio sono stati denunciati in stato di libertà, ritenuti responsabili della realizzazione di un laboratorio clandestino per la coltivazione di cannabis. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Platì, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del 14° Battaglione “Calabria”, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della produzione di sostanze stupefacenti.

La scoperta della serra sotterranea

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scoperta è avvenuta durante un’attività di osservazione e perlustrazione nelle aree rurali dell’Aspromonte. I militari, impegnati in un servizio di controllo straordinario, hanno notato un cavo elettrico che si inoltrava tra la vegetazione, un dettaglio che ha subito attirato la loro attenzione per la sua anomalia in un contesto agricolo apparentemente abbandonato.

Seguendo il cavo per centinaia di metri, i Carabinieri sono arrivati all’ingresso di un capanno agricolo che, a prima vista, sembrava in disuso. Tuttavia, dietro un pannello basculante, azionato da un sistema di contrappesi ben nascosto, si celava l’accesso a un vero e proprio bunker sotterraneo.

Il laboratorio clandestino

All’interno del bunker, i militari hanno rinvenuto una piantagione di marijuana composta da piante alte tra i 70 e i 110 centimetri. La serra era dotata di un impianto elettrico e di aerazione particolarmente complesso, alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica. Trasformatori, ventilatori e lampade erano stati installati per simulare le condizioni ideali di una serra professionale, permettendo così la crescita indisturbata delle piante lontano da occhi indiscreti.

L’intera struttura era stata realizzata abusivamente sotto una stalla, nascosta dalla fitta vegetazione aspromontana, e rappresentava un esempio di coltivazione illegale particolarmente sofisticato.

Le indagini e i responsabili

Padre e figlio sono stati denunciati in stato di libertà e sono ritenuti responsabili della realizzazione e gestione del laboratorio sotterraneo per la coltivazione di cannabis. L’operazione è scattata dopo un’attenta attività di osservazione da parte dei militari, che hanno seguito ogni dettaglio sospetto fino a scoprire la serra nascosta.

Il contesto: contrasto al narcotraffico nell’Aspromonte

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al narcotraffico portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Locri. Le aree impervie dell’Aspromonte sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che sfruttano la conoscenza del territorio e l’esperienza operativa per contrastare le attività illegali legate alla produzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha visto la collaborazione tra diverse unità dell’Arma, tra cui la Stazione di Platì, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e il 14° Battaglione “Calabria”.