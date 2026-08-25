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È stato eseguito un arresto per rapina impropria a Parma, in seguito a un episodio avvenuto sabato 22 agosto in via San Leonardo. Un cittadino tunisino di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre sei bottiglie di alcolici da un supermercato, opponendo resistenza agli addetti alla sicurezza.

L’intervento delle Volanti e la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di sabato 22 agosto, quando le Volanti sono intervenute in via San Leonardo a seguito di una segnalazione di furto presso un esercizio commerciale.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il sospettato seduto su una sedia in una zona riservata vicino all’uscita delle casse del supermercato. L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma privo di documenti al momento del controllo, era tenuto sotto osservazione da tre guardie giurate. Nel suo zaino sono state rinvenute alcune bottiglie di alcolici, oggetto del tentato furto.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia di Stato, il cittadino tunisino avrebbe cercato di asportare dagli scaffali sei bottiglie di alcolici, per un valore superiore a 80 euro. Dopo aver superato le casse senza pagare, è stato fermato da un addetto alla sorveglianza. Inizialmente, l’uomo ha collaborato con le guardie giurate, seguendole in un’area riservata adiacente alla barriera delle casse. Tuttavia, una volta giunto nel luogo indicato, ha abbandonato lo zaino e ha iniziato a spintonare ripetutamente gli addetti alla vigilanza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Il fermo e l’arresto

Nonostante i tentativi di resistenza, i vigilanti sono riusciti a trattenere l’uomo fino all’arrivo della Polizia. Privo di documenti, il sospettato è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, è stato tratto in arresto per rapina impropria.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il cittadino tunisino è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo. L’udienza, svoltasi nella mattinata di lunedì, si è conclusa con la convalida dell’arresto e la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA