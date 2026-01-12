Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di numerose armi e ordigni esplosivi sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta nei giorni scorsi nella provincia di Latina. L’azione, mirata al contrasto della detenzione di armi ed esplosivi, è stata portata avanti attraverso una serie di perquisizioni che hanno permesso di rinvenire un vero e proprio arsenale, tra cui spicca un ordigno artigianale contenente oltre 250 grammi di tritolo. Sono in corso indagini per individuare i responsabili, mentre i proprietari degli immobili sembrerebbero estranei ai fatti.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita nell’ambito delle attività info-investigative finalizzate a contrastare la detenzione illegale di armi ed esplosivi nel territorio provinciale di Latina. Gli agenti hanno eseguito diverse perquisizioni, che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di armi da fuoco, alcune delle quali risultate clandestine, oltre a diversi ordigni esplosivi artigianali.

Il sequestro a Latina Scalo: replica di pistola modificata

Durante una delle perquisizioni, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato, in un appartamento situato nella località Latina Scalo, una replica di pistola. Secondo quanto riferito, l’arma potrebbe essere stata modificata per essere in grado di sparare. Sono stati disposti accertamenti balistici per verificare l’effettiva funzionalità e la pericolosità della pistola sequestrata.

San Felice Circeo: scoperto un arsenale

In un’altra operazione, condotta in un appartamento a San Felice Circeo, la Polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale. Nel dettaglio, sono state rinvenute 7 pistole – di cui 4 semiautomatiche e 3 revolver – oltre a un silenziatore. Gli agenti hanno inoltre trovato 3 bombe carta di fattura artigianale, due delle quali del peso di oltre 1 kg ciascuna e una di circa 200 grammi. Particolarmente preoccupante il ritrovamento di un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo.

Intervento degli artificieri e messa in sicurezza

Vista l’estrema pericolosità dell’ordigno artigianale rinvenuto a San Felice Circeo, è stato richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma. Gli specialisti hanno provveduto a far brillare il manufatto in una cava situata nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, garantendo così la sicurezza dell’area e della collettività.

Indagini in corso per individuare i responsabili

Le indagini sono tuttora in corso e mirano ad attribuire la “paternità” delle armi e degli esplosivi sequestrati. Al momento, i proprietari degli immobili in cui sono stati effettuati i ritrovamenti sembrerebbero estranei ai fatti, ma gli investigatori stanno approfondendo ogni dettaglio per risalire ai responsabili della detenzione illegale di tale arsenale.

