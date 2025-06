Scoperto arsenale in un casolare a Galatro, quante e quali armi sono state trovate: arrestato un uomo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione illegale di armi a Galatro (Reggio Calabria). Un uomo del posto è stato sorpreso in possesso di un arsenale nascosto all’interno di un casolare isolato nella campagna galatrese. L’operazione è stata avviata durante un servizio di controllo del territorio, mirato a prevenire reati nelle aree rurali, spesso utilizzate come rifugio per attività illecite.

La scoperta dell’arsenale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, durante uno di questi controlli, i militari sono stati insospettiti dalla presenza di una grande quantità di materiali di risulta, accatastati in modo anomalo nei pressi di un vecchio casolare. Questo ha portato a un’ispezione più approfondita dell’immobile, apparentemente in disuso. All’interno, nascosti dietro suppellettili e vecchi mobili abbandonati, sono stati rinvenuti due fucili, una pistola con matricola parzialmente abrasa, una pistola ad aria compressa e un cospicuo quantitativo di munizioni di vario calibro, pronte all’uso.

Le indagini e il sequestro

Uno dei fucili recuperati è risultato essere provento di un furto denunciato diversi anni fa in provincia di Milano. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro. L’uomo, ritenuto responsabile della detenzione illegale delle armi, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la caserma per le formalità di rito.

Convalida dell’arresto

A seguito dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria di Palmi ha convalidato il provvedimento e ha sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari. Si precisa che la persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito dei Carabinieri di Galatro.

