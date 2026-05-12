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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Milano: un cittadino albanese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato giovedì 8 maggio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un locale adibito a laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio della droga, situato in via San Dionigi.

Le indagini e il pedinamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, che da giorni tenevano sotto controllo il sospettato. L’uomo, un cittadino albanese di 52 anni con precedenti, era stato notato aggirarsi con fare sospetto a bordo di una bicicletta nei pressi di via San Dionigi.

Gli investigatori hanno seguito i movimenti del 52enne per diversi giorni, osservando i suoi spostamenti e annotando i suoi comportamenti. Il sospettato è stato visto entrare in uno stabile di via San Dionigi, utilizzando un ingresso secondario, pur non risultando residente nello stabile stesso. Gli agenti hanno deciso di intervenire intorno alle 12:30 di giovedì 8 maggio, fermando l’uomo sul pianerottolo e accedendo al locale dove si era introdotto.

La scoperta del laboratorio

All’interno dello stabile, i poliziotti in servizio a Milano hanno individuato un bagno condominiale in disuso, trasformato in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati due chili e mezzo di eroina, nascosti in sacchetti riposti su alcuni banchi da lavoro, e cinque chili e mezzo di sostanza da taglio, utilizzata per aumentare il volume della droga destinata allo spaccio.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre piastre di ferro impiegate per pressare la droga e un setaccio. Inoltre, all’interno di un elettrodomestico fuori uso, sono stati scoperti un altro chilo e mezzo di eroina, circa 110 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish e diverse banconote false.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il quantitativo e la varietà delle sostanze sequestrate, insieme al materiale per il confezionamento, hanno confermato il sospetto che il locale fosse utilizzato come base operativa per il traffico di droga nella zona.

IPA