Scoperto "cantiere" della droga a Bagnoregio, casa trasformata in laboratorio: un arresto

È di un arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bagnoregio. Un italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso nella sua abitazione dove aveva allestito un vero e proprio laboratorio per lo spaccio di droga. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Viterbo, con il supporto del reparto cinofili.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel rispetto dei diritti dell’indagato e della presunzione di innocenza, come previsto dalla normativa vigente. Gli agenti hanno agito dopo aver raccolto elementi che facevano sospettare un’attività di spaccio all’interno di un appartamento situato a Bagnoregio.

La perquisizione e il sequestro

Nel corso della perquisizione, gli uomini della Squadra Mobile, affiancati da due cani antidroga del reparto cinofili, hanno rinvenuto un vero e proprio “cantiere” di spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati trovati un panetto di cocaina del peso di 618 grammi, 2 involucri contenenti 16 grammi di cocaina, 7 tavolette dal peso complessivo di 688 grammi di hashish, 5,2 grammi di eroina, 4,2 grammi di ketamina, 5,2 grammi di MDMA e 1,9 grammi di marijuana. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche 5.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e due bilancini di precisione utilizzabili per il confezionamento delle dosi.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, aveva organizzato la propria abitazione come base operativa per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con tutto il necessario per il confezionamento e la distribuzione delle dosi.

