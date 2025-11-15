Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato un 72enne catanese per aver gestito un centro scommesse abusivo nella zona Barriera: la struttura, priva di autorizzazione, è stata sequestrata e l’attività interrotta dalla Polizia di Stato, a seguito di indagini mirate contro il gioco illegale e la tutela degli utenti.

Operazione della Polizia di Stato a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, impegnati in attività di controllo del territorio per contrastare il gioco illegale. L’intervento si inserisce in una serie di azioni disposte dalla Questura di Catania per prevenire fenomeni di ludopatia e proteggere sia adulti che minori dai rischi connessi al gioco d’azzardo non regolamentato.

La scoperta del centro scommesse abusivo

L’attenzione degli agenti è stata attirata da un insolito movimento di persone nei pressi di un circolo privato situato nella zona Barriera. Dopo aver osservato la situazione, i poliziotti hanno deciso di procedere con un controllo all’interno del locale. Qui hanno scoperto l’esistenza di un vero e proprio centro scommesse, dotato di diverse postazioni telematiche per le scommesse on line e un banco cassa con computer collegati ad allibratori stranieri operanti illegalmente nel deep web.

Mancanza di autorizzazioni e sequestro

Il titolare del circolo, un 72enne residente a Catania, non ha saputo esibire la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività, risultando privo della prescritta licenza di Polizia. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro dell’edificio e dei dispositivi utilizzati per il gioco on line, denunciando l’uomo per violazione delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza.

Provvedimenti amministrativi e chiusura immediata

A seguito della segnalazione degli accertamenti effettuati, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha avviato le procedure che hanno portato all’emissione di un provvedimento di cessazione immediata dell’attività da parte del Questore. Il provvedimento è stato eseguito e notificato al titolare dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”.

IPA