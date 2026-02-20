Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio fortino della droga nascosto in un bunker nel quartiere San Cristoforo. L’operazione, condotta dagli agenti della Questura di Catania, ha portato al sequestro di oltre 2,7 chili di sostanze tra marijuana, hashish e wax, destinati al mercato locale.

La scoperta del bunker della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio quando i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato due giovani, rispettivamente di 19 anni e 20 anni, aggirarsi con fare sospetto in piazza Palestro. I ragazzi, entrambi catanesi, si trovavano a bordo di uno scooter e si sono fermati davanti a una porticina blindata di un edificio in via Orfanotrofio. Il loro comportamento circospetto ha insospettito gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno deciso di approfondire la situazione.

Il blitz e la perquisizione

Gli agenti sono riusciti ad accedere all’interno del casotto, dove hanno trovato una saletta da gioco arredata con tavoli, sedie e divanetti. Accanto, era presente materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento della droga. La perlustrazione degli ambienti ha permesso di rinvenire numerose bustine colorate, molte delle quali riportavano stampe di cartoni animati: un espediente pensato per rendere meno visibile la cessione delle sostanze e non destare sospetti durante le transazioni.

Le strategie di vendita e il sequestro delle sostanze

Alcune confezioni, secondo quanto riferito dalla Polizia, avevano la forma di mini borsette contenenti tre dosi, una per ciascuna tipologia di droga. Questa trovata, descritta come una sorta di strategia di “marketing”, avrebbe permesso ai clienti di provare più sostanze contemporaneamente, fidelizzando così la clientela. Tuttavia, il piano dei due giovani è stato interrotto dall’intervento degli agenti, che hanno sequestrato dosi già pronte per essere smerciate: 247 grammi di marijuana, 281 grammi di hashish e 61,70 grammi di wax. Le sostanze erano nascoste all’interno di un frigo bar e di un forno a microonde nella sala principale della struttura.

Ulteriori ritrovamenti e il bilancio dell’operazione

La perquisizione è proseguita anche sul retro dell’immobile, dove i poliziotti hanno scoperto un borsone contenente ulteriore droga: 1,2 chili di marijuana e 960 grammi di hashish, oltre a bustine identiche a quelle già recuperate. In totale, sono stati sequestrati oltre 2,7 chili di sostanze stupefacenti, sottraendo così un ingente quantitativo di droga al mercato dello spaccio e privando la criminalità locale di importanti guadagni.

Gli arresti e le conseguenze legali

Alla luce delle prove raccolte, i due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

