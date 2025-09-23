Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti, sette chilogrammi di cocaina sequestrati e oltre 2.600 persone identificate il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nella provincia di Teramo nell’ultimo mese. L’operazione, disposta dal Questore Carmine Soriente, è stata realizzata per rafforzare la sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.

Controlli a tappeto in tutta la provincia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane la provincia di Teramo è stata teatro di un’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati. Gli agenti hanno identificato 2.651 persone e controllato 1.357 veicoli, grazie anche al supporto operativo della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Queste unità specializzate, inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno permesso di rafforzare i servizi di controllo su strada, incrementando la presenza delle forze dell’ordine nei punti più sensibili della provincia.

Denunce e arresti: i numeri dell’operazione

L’attività di controllo ha portato alla denuncia di 34 soggetti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di Codice della Strada e di armi. Tra i risultati più rilevanti, si segnala l’arresto di un cittadino tunisino per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, tra cui un coltello, e successivamente accompagnato al C.P.R. di Brindisi in attesa di rimpatrio. Il sequestro di tali oggetti ha rappresentato un ulteriore passo nella lotta alla criminalità e nella prevenzione di episodi violenti.

Maxi sequestro di cocaina a Bellante

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, uno degli episodi più significativi si è verificato nel pomeriggio di lunedì 22 settembre a Bellante. Qui, personale della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza un uomo incensurato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 7 chilogrammi e 300 grammi circa di cocaina, suddivisa in panetti e nascosta tra la vegetazione del giardino dell’abitazione dell’uomo. Secondo l’accusa, la droga era pronta per essere ceduta a terzi, confermando l’ipotesi di un’attività di spaccio ben organizzata.

Il valore della droga e le conseguenze per l’arrestato

La cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre mezzo milione di euro. L’uomo arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo sequestro rappresenta uno dei colpi più duri inferti al traffico di droga nella zona negli ultimi anni, sia per la quantità di sostanza recuperata sia per il valore economico sottratto alle organizzazioni criminali.

Misure di prevenzione e provvedimenti amministrativi

L’azione di contrasto alla illegalità non si è limitata agli arresti e ai sequestri. Il Questore di Teramo, su istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso numerose misure di prevenzione: 7 Fogli di via con divieto di ritorno in vari comuni della provincia, 9 Avvisi Orali, 3 Daspo fuori contesto e 13 D.Ac.ur. In particolare, è stato disposto un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roseto degli Abruzzi nei confronti di un uomo nigeriano, già arrestato dai Carabinieri per resistenza e ritenuto responsabile di aver creato turbative tra la popolazione, minando la percezione di sicurezza collettiva. Inoltre, sono stati emessi 5 Ammonimenti per condotte riconducibili a violenza di genere.

Controlli amministrativi e violazioni riscontrate

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato accertamenti presso diverse strutture ricettive, riscontrando in due circostanze violazioni della normativa sulla comunicazione delle persone alloggiate. Sono stati controllati anche 7 stabilimenti balneari, dove in alcuni casi sono emerse irregolarità relative all’esercizio di attività danzante senza le necessarie autorizzazioni. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli utenti, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nelle strutture turistiche della provincia.

Contrasto all’immigrazione irregolare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il locale Ufficio Immigrazione ha intensificato le attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare. Da inizio anno sono state eseguite 57 espulsioni, con accompagnamento sia alle frontiere sia presso C.P.R. nazionali. Questo impegno costante testimonia la volontà delle autorità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che, se non gestito, può avere ripercussioni sulla sicurezza e sulla coesione sociale.

Il bilancio di un mese di controlli straordinari

L’insieme delle attività svolte dalla Polizia di Stato nella provincia di Teramo nelle ultime settimane ha permesso di ottenere risultati concreti nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Gli arresti, i sequestri di droga, le denunce e le misure di prevenzione adottate rappresentano un segnale forte della presenza dello Stato sul territorio e della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illegalità. Le autorità assicurano che l’impegno proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un ambiente sempre più sicuro e protetto.

